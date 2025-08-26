Corriere dello Sport: “Rasmus Hojlund è del Napoli”

Sprint doveva essere e sprint è stato. Il Napoli ha accelerato per Rasmus Hojlund e ora è davvero a un passo dal chiudere la trattativa con il Manchester United. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’operazione è stata strutturata come un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili: 5 milioni più 40 per il riscatto finale. Resta soltanto da limare un dettaglio sulla cifra, ma la distanza tra i club è minima e la chiusura potrebbe arrivare già oggi.

Il Napoli e Hojlund hanno già trovato l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto: cinque anni più uno. «La palla passerà ora agli uffici legali per la definizione degli aspetti tecnici», sottolinea Mandarini nel Corriere dello Sport. L’obiettivo è organizzare le visite mediche a Roma nei prossimi giorni e comunque prima della sfida di sabato contro il Cagliari.

Non si tratta di un colpo improvvisato. Mandarini ricorda sulle pagine del Corriere dello Sport che il flirt con l’attaccante danese era iniziato già ai tempi dello Sturm Graz, prima del suo approdo all’Atalanta. Oggi, a 22 anni (23 il prossimo 4 febbraio 2026), Hojlund rappresenta il profilo ideale: 191 centimetri, potenza fisica, velocità e margini di crescita enormi. Al Napoli condividerà il peso dell’attacco con Lucca, in un reparto che negli anni ha visto protagonisti come Higuain, Cavani, Mertens e Osimhen.

Le condizioni per l’obbligo di riscatto, spiega ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, saranno legate a presenze, gol e qualificazione in Champions: «Nulla di impossibile da centrare, tanto che la struttura dell’operazione somiglia molto all’obbligo puro».

Parallelamente, il Napoli lavora anche a centrocampo. L’obiettivo numero uno resta il ritorno di Eljif Elmas, oggi al Lipsia. Dopo il rifiuto dei tedeschi alla prima offerta (prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 11,5), i contatti restano frenetici. Elmas ha respinto altre proposte e vuole tornare a Napoli. Nel mirino rimane anche Marco Brescianini dell’Atalanta, ma il suo futuro dipende dall’arrivo di Musah dal Milan.

Per quanto riguarda il terzino, si è ormai spenta la pista Juanlu Sanchez del Siviglia. In uscita, l’Udinese è pronta a chiudere per Zanoli, con il Napoli che dovrebbe confermare Mazzocchi come alternativa a Di Lorenzo.

Un finale di mercato caldissimo, dunque, con Hojlund pronto a diventare il nuovo colpo da centravanti e con Elmas che sogna di tornare protagonista al “Maradona”.