Gazzetta dello Sport: “Conte, il sarto del Napoli: equilibrio, coraggio e la sfida europea”
Il sarto ha ripreso ago e filo. Antonio Conte cuce il suo Napoli con la stessa cura maniacale che lo ha sempre contraddistinto, aggiornando idee e principi per sorprendere ancora una volta. Come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha già riportato gli azzurri sul tetto d’Italia dopo la disastrosa gestione post-Spalletti, ma il lavoro non è affatto concluso: l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella, in Italia e in Europa.
La nuova fase dell’evoluzione contiana è iniziata a Reggio Emilia. «Il calcio è in continuo movimento» ha spiegato Conte nel postpartita, evidenziando l’impossibilità di rimanere fermi. Il tecnico ha ridato prima di tutto identità e appartenenza, poi equilibrio tecnico-tattico. Un anno fa, partendo dal 3-4-2-1, aveva cambiato rotta con l’arrivo di McTominay, passando al 4-3-3 per sfruttare al meglio le qualità dei singoli senza rinunciare ai suoi pilastri: Anguissa e Lobotka.
Quest’anno la sfida è integrare Kevin De Bruyne, trasformato in un giocatore totale: mezzala, trequartista, play basso e persino falso 9. «È la forza di Conte – scrive D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport – convincere in poco tempo anche le stelle ad avere l’umiltà dei gregari». De Bruyne ha già risposto con una prova completa, capace di garantire intensità anche senza palla.
Non solo uomini, ma anche idee nuove. La rivoluzione dei terzini dentro al campo come mezzali, lanciata a fine 2024 e decisiva nella serie di sette vittorie consecutive in chiave scudetto, è diventata marchio di fabbrica. «Stiamo lavorando su concetti da cui una squadra europea non può prescindere: pressing molto aggressivo, non far giocare facilmente l’avversario, e sviluppare il possesso» ha spiegato Conte.
Così il Napoli si è trovato con Lobotka e De Bruyne talvolta in linea con i difensori, come i liberi di una volta, con Anguissa ad assaltare in ogni zona e McTominay quasi attaccante aggiunto. Il sarto continua a cucire, puntando a presentarsi con l’abito più elegante al gran gala della Champions.