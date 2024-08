Gilmour sogna il Napoli: accordo con ADL, Manna ha un piano per strappare il sì del Brighton

Il centrocampista Gilmour ha già trovato l’intesa con il presidente del Napoli De Laurentiis e attende il via libera dal club inglese.

Billy Gilmour sta per realizzare il suo sogno di giocare per il Napoli, ma restano alcuni ostacoli da superare prima di siglare il trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese ha già trovato un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis e non vede l’ora di indossare la maglia azzurra. Ma il Napoli deve ancora trovare un’intesa con il Brighton per il trasferimento definitivo.

Attualmente, il club partenopeo ha offerto 10 milioni di euro per Gilmour, ma il Brighton ne richiede una cifra più alta. Per chiudere la trattativa, il direttore sportivo Giovanni Manna sta cercando di inserire bonus e clausole per avvicinarsi alle richieste degli inglesi. L’obiettivo è ottenere una soluzione che soddisfi entrambe le parti.

Il quotidiano aggiunge che, una volta raggiunto l’accordo tra i due club, Gilmour sarà pronto a volare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha confermato tramite il suo profilo X che il centrocampista ha già concordato i termini personali con il Napoli: un contratto fino al 2029 con uno stipendio annuo di 1,8 milioni di euro.

Nel frattempo, altre novità si profilano all’orizzonte del Napoli. Jens Cajuste è atteso a Londra per concretizzare il suo trasferimento al Brentford, mentre il futuro di Gianluca Gaetano resta ancora in bilico.