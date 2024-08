Infortunio Simeone, problema all’adduttore: Raspadori titolare in Napoli-Modena

Con Simeone infortunato e Osimhen assente, sarà Raspadori il titolare per il Napoli nella gara di Coppa Italia con il Modena al Maradona.

Il Napoli si avvicina alla sua prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia con alcune preoccupazioni in attacco. La squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno di Giovanni Simeone, che ha subito un infortunio all’adduttore sinistro durante l’allenamento di ieri a Castel di Sangro.

Raspadori al centro dell’attacco

Con la defezione di Simeone e l’assenza di Victor Osimhen, il tecnico azzurro verterà su Giacomo Raspadori come attaccante titolare nella partita di sabato contro il Modena. Raspadori avrà dunque l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un ruolo cruciale, mentre il Napoli si prepara a scendere in campo al Maradona per la prima gara della stagione.

Situazione Infortunati e Preparazione

Durante l’ultimo giorno di allenamenti aperti al pubblico, il Napoli ha salutato i tifosi a Castel di Sangro con una seduta che ha mostrato il buon umore e la preparazione della squadra. Tuttavia, la seduta odierna e quella di domani saranno a porte chiuse, con Conte che lavorerà per definire l’undici titolare e adattare la formazione alle nuove circostanze.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Simeone ha accusato un problema muscolare durante una partitella, costringendo il Napoli a monitorare attentamente le sue condizioni. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Ieri il Napoli ha salutato i tifosi a Castel di Sangro con l’ultima seduta aperta al pubblico, oggi e domani allenamenti a porte chiuse: Giovanni Simeone ieri si è fermato durante la partitella per un problema muscolare all’adduttore sinistro da monitorare”.

La preparazione della squadra prosegue, vedremo le scelte tattiche di Conte in vista di Napoli-Modena.