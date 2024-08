Chukwueze rivela: “Vorrei vedere Osimhen al Milan. Glielo dico sempre di venire, ecco la sua risposta”

L’esterno del Milan svela il suo sogno di giocare con il compagno di Nazionale Osimhen e racconta il suo percorso con Fonseca e Pioli.

In una recente intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan, ha condiviso dettagli entusiasti sulla sua attuale esperienza con la squadra rossonera e ha svelato un intrigante retroscena sul suo compagno di Nazionale, Victor Osimhen.

Chukwueze ha rivelato quanto si stia adattando al nuovo ambiente sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca. “Mi trovo bene con Fonseca. Il mister mi dà fiducia e mi ha detto chiaramente: ‘Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal'”, ha dichiarato l’esterno nigeriano. “Sono pronto a dimostrare che sono da Milan e il mio obiettivo personale è battere il mio record di sei gol in campionato.”

Il giocatore ha anche commentato il suo rapporto con Stefano Pioli, l’ex allenatore del Milan, sottolineando la sua difficoltà ad adattarsi inizialmente a causa del ritardo del suo arrivo. “Sono arrivato tardi, a fine luglio, e non era facile convincere Pioli. Chi giocava nella mia posizione segnava e, sebbene io volessi giocare, è comprensibile che gli allenatori siano prudenti. Ho avuto un buon rapporto con Pioli, è un uomo fantastico e un bravo allenatore.”

Uno dei momenti più affascinanti dell’intervista è arrivato quando Chukwueze ha parlato del suo amico e compagno di Nazionale, Victor Osimhen. “Sarebbe bello giocare insieme anche in un club. Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan“, ha ammesso con entusiasmo. Chukwueze ha rivelato di aver invitato Osimhen a unirsi a lui al Milan, ma il suo amico ha risposto con una nota di realismo: “Samuel, sai che è difficile.”

Il desiderio di Chukwueze di vedere Osimhen al Milan non è solo un sogno di tifoso, ma riflette anche il legame speciale tra i due giocatori, entrambi icone del calcio nigeriano. Con il mercato estivo ancora aperto, non è da escludere che questo scambio di battute possa accendere l’immaginazione dei sostenitori rossoneri e dei fan di calcio in generale.