Conte non contento dell’organico del Napoli, esige altri 5 acquisti: il club deve accelerare sul mercato

Conte chiede cinque nuovi acquisti oltre a Lukaku per completare la rosa e garantire competitività: il Napoli accelera sul mercato.

Il Napoli sta vivendo un periodo cruciale sotto la guida di Antonio Conte. Nonostante il club campano abbia avviato la stagione con slancio, il tecnico azzurro ha evidenziato la necessità di rinforzare ulteriormente l’organico per affrontare al meglio le sfide future. Conte, soddisfatto di alcuni elementi della squadra, ha chiaramente manifestato la sua insoddisfazione per la composizione attuale della rosa, chiedendo alla società di accelerare le operazioni di mercato.

Conte Chiede 5 Nuovi Innesti Oltre a Lukaku

Nel corso delle ultime settimane, Conte ha messo in luce le carenze della squadra e ha sollecitato il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna a intervenire con decisione. L’allenatore ha specificato la necessità di almeno cinque nuovi acquisti, oltre al già annunciato Romelu Lukaku, per completare una rosa che deve essere più profonda e competitiva. Il numero di giocatori richiesti da Conte è pensato per garantire una squadra solida e ben equilibrata, capace di affrontare le molteplici competizioni a cui parteciperà.

Il Napoli si Muove: De Laurentiis e lo Staff in Azione

Il calciomercato estivo sta giungendo alla sua fase decisiva, e il Napoli sembra intenzionato a rispondere alle esigenze di Conte. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il club sta intensificando gli sforzi per soddisfare le richieste del tecnico. De Laurentiis, insieme a Manna e Chiavelli, sono al lavoro per accelerare le trattative e assicurarsi i rinforzi necessari. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Ma quello che chiede, nel rispetto delle regole finanziarie del club, vuole che venga dato. Ha accettato, a fatica, i ritardi nel mercato ma non vuole perdere tempo. Vuole almeno cinque acquisti, oltre a Lukaku. E una rosa di 18-19 giocatori. Scelti da lui, senza gente con il mal di pancia o scontenta. E De Laurentiis, Chiavelli e Manna ora sono scatenati”.

Cosa Serve al Napoli: Qualità e Profondità

Conte ha sottolineato l’importanza di avere una rosa di almeno 18-19 giocatori, tutti scelti con attenzione e privi di malcontenti. La qualità e la coesione del gruppo sono essenziali per il tecnico, che punta a evitare problematiche interne e a garantire che ogni elemento della squadra sia motivato e ben integrato.

Il tempo stringe e il Napoli deve prendere decisioni rapide per rinforzare l’organico. I tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse del club, sperando che i nuovi innesti possano portare la squadra a nuovi traguardi e consolidare la posizione del Napoli nelle competizioni nazionali e internazionali.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in continua evoluzione.