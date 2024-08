Neres-Napoli, affare vicino alla chiusura: ieri nuovo doppio contatto fra i manager del giocatore e il club portoghese

Il brasiliano Neres ha dato il suo consenso al trasferimento: il Napoli pronto a investire 25 milioni per il rinforzo richiesto da Conte.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l’affare per l’esterno brasiliano David Neres. Nella giornata di ieri, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono stati due importanti contatti tra i manager di Neres e il Benfica, il club portoghese proprietario del cartellino del giocatore.

Il sì di Neres e i dettagli dell’offerta

David Neres ha dato il suo consenso al trasferimento al Napoli, dimostrando una forte predisposizione a trasferirsi in Italia. La decisione è stata facilitata dalla recente conferma di Ángel Di María al Benfica, che ha relegato Neres a un ruolo di riserva. Il giocatore ha quindi espresso la volontà di accelerare la trattativa per concludere l’affare quanto prima.

La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 25 milioni di euro. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è fiducioso di poter sfruttare al meglio il talento di Neres, potendo contare su una rosa che include già nomi di spicco come Khvicha Kvaratskhelia e, con ogni probabilità, Romelu Lukaku. I numeri e le prestazioni di Neres, che aveva brillato con l’Ajax in Champions League, offrono al Napoli prospettive molto interessanti. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Ieri la trattativa per portare a Napoli il trequartista brasiliano del Benfica è proseguita con un nuovo doppio contatto fra i manager del giocatore e il club portoghese. Neres, che ha dato l’assenso al trasferimento in Italia dopo che la conferma di Di Maria lo ha di fatto relegato nel Benfica al ruolo di seconda scelta, adesso ha chiesto di accelerare per chiudere l’affare al più presto”.

Poi ancora: “La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni e Conte ha la certezza di poterlo plasmare affinché ritorni ad esprimere il meglio di sé, come era accaduto con la maglia dell’Ajax in Champions. Non solo: i numeri del motore di Neres sono notevoli, in un reparto dove andrà a far compagnia a Kvara e quasi certamente anche Lukaku, David offre prospettive quanto mai interessanti”.

Neres entusiasta di unirsi al Napoli

Il trasferimento a Napoli rappresenta per Neres una grande opportunità per rilanciarsi e contribuire al ritorno del club azzurro ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’allenatore Antonio Conte è ben consapevole delle qualità dell’esterno brasiliano e sa che dovrà integrarlo sapientemente nei suoi schemi per mantenere intatta la sua imprevedibilità e creatività in campo:

“Al giocatore piace l’idea di venire in Italia per far tornare il Napoli ad altissimi livelli, per di più con un maestro come Conte. Il quale sa benissimo che per farlo rendere al meglio dovrà riuscire a inserirlo nei meccanismi senza fargli perdere imprevedibilità”

.

Con l’affare che sembra avviarsi verso una conclusione positiva, i tifosi del Napoli possono iniziare a sognare il rinforzo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa trattativa e su altri sviluppi riguardanti il mercato del Napoli.