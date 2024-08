Manna al lavoro per accontentare Conte, il CorSport: “Intesa ad un passo, il giocatore pronto per le visite mediche e la firma”

Manna sta cercando di chiudere l’affare con il Brighton per portare il Gilmour al Napoli e accontentare Conte.

Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per chiudere l’accordo con il Brighton e portare il giovane scozzese al Napoli.

Il Napoli è in procinto di completare un’importante operazione di mercato per rafforzare la squadra di Antonio Conte. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, è impegnato a finalizzare l’acquisto di Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton.

Il Napoli ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma resta da chiudere l’intesa con il Brighton. La proposta iniziale del club partenopeo è stata di 10 milioni di euro, mentre la squadra inglese ha richiesto una cifra leggermente superiore. Per superare l’ostacolo, Manna sta cercando di inserire nella trattativa alcuni bonus legati alle performance che potrebbero avvicinare le parti.

Una volta che le due società troveranno un accordo, Gilmour potrà arrivare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto. Il giovane centrocampista rappresenta una delle principali richieste di Antonio Conte per potenziare il centrocampo del Napoli, e il club è ansioso di chiudere l’affare il prima possibile.

I tifosi napoletani possono dunque sperare in una rapida conclusione della trattativa e, nel frattempo, attendere aggiornamenti sulla fumata bianca.