Ghoulam saluta Napoli: contro il Genoa dirà addio dopo 9 stagioni

Faouzi Ghoulam contro il Genoa giocherà la sua ultima partita al Maradona dopo nove anni in azzurro condizionati da tanti infortuni.

Napoli-Genoa è la gara dei saluti per gli azzurri, oltre al capitano Lorenzo Insigne saluta dopo nove anni anche Faozi Ghoulam.

Napoli, Ghoulam si consacra con Sarri in panchina

Ghoulam arriva a Napoli dopo essersi messo in mostra nel Saint-Etienne. Il 31 gennaio 2014 il club azzurro lo acquista a titolo definitivo. In quel periodo c’è Rafa Benitez sulla panchina degli azzurri, che lo fa esordire dopo appena due giorni dal suo arrivo. Le qualità di Ghoulam sono indiscusse, ma è con Maurizio Sarri in panchina che fa il salto di qualità, diventando un perno fondamentale di quel Napoli. Nelle prime 17 partite stagionali firma 2 reti e 5 assist, risultando come uno dei migliori esterni del panorama calcistico europeo.

Ghoulam, maledetti infortuni

Il 1° dicembre 2017 il momento d’oro di Ghoulam si interrompe: nella gara di Champions League contro il Manchester City, riporta la rottura del legamento crociato del ginocchio, che lo costringe a terminare in anticipo la stagione. L’annata successiva sembra essere quella del rilancio per il terzino, ma il 9 febbraio 2018 subisce la frattura trasversale della rotula allo stesso ginocchio operato. Da lì la carriera di Ghoulam ha subito una brusca frenata, giocando pochissimo con la maglia partenopea a causa di tanti problemi fisici, fino ad arrivare al 7 marzo 2021, dove nella partita contro il Bologna, riporta la rottura del legamento crociato, questa volta però del ginocchio sinistro. Ghoulam ha sempre mostrato attaccamento verso Napoli, che lo ha aiutato a superare i momenti difficili della sua carriera, stima ricambiata dai tifosi partenopei, che nella gara odierna gli tributerà l’ultimo saluto.