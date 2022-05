Koulibaly: “Sarri è un pazzo, mi negò di vedere mio figlio. Manè e Benzema i più forti” – VIDEO

Kalidou Koulibaly ricorda Sarri e racconta un aneddoto legato al figlio durante l’intervista rilasciata a Once Mondial

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista francese Once Mondial:

“Ho avuto tanti allenatori atipici. Sono stati grandi allenatori, ma il più pazzo – tra virgolette – è stato Maurizio Sarri. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto lavorare davvero tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie era in procinto di partorire. Sarri mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio, era davvero un pazzo”.

Koulibaly ha poi aggiunto:

“Il calciatore più forte? Io preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo vedo tutti i giorni, è un grande giocatore e spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Però anche su Benzema non c’è niente da dire: io lo dico da tempo, da molto tempo, che Benzema è uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei migliori attaccanti al mondo e anche l’attaccante contro il quale ho fatto più fatica a giocare, perché è molto intelligente. Basta chiedere a qualcuno dei miei amici: quando giocai contro Benzema quattro anni fa, dissi subito che era l’attaccante più forte contro cui avessi mai giocato e oggi sta dimostrando che non mi sbagliavo”. Ha concluso Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Napoli, in queste ore è al centro di alcune trattative calde di mercato. Il difensore del Napoli, compirà 31 anni a giugno e vedrà scadere il suo contratto nel 2023. Nonostante le voci di mercato che lo vogliono lontano da Napoli, Koulibaly non ha mai nascosto tutto l’amore profondo per la città partenopea. La speranza è che il difensore possa continuare la sua lunga avventura con il Napoli.

Ecco il video dell’Intervista di Koulibaly a Once Mondial: