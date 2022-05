Auriemma: “De Laurentiis pensa a Sarri, altro che minestra riscaldata. Il tecnico più liberarsi dalla Lazio”

Auriemma parla di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli, per espressa volontà del presidente De Laurentiis.

Raffaele Auriemma apre ad un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. De Laurentiis ha aperto alla permanenza di Spalletti, ma paradossalmente ha anche alimentato alcuni dubbi: “Luciano Spalletti deve sentire Partenope nel cuore e nell’anima, avere il tempo di ambientarsi. Ieri sera a Formello Maurizio Sarri e Claudio Lotito sono tornati a parlarsi, a distanza di quasi un mese dal precedente incontro che il tecnico aveva poi definito «introduttivo». Il prolungamento contrattuale al 2025, per adesso resta in sospeso. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, quando magari almeno qualcuna di queste operazioni pianificate saranno portate a termine. Lotito aveva annunciato già a Natale il nuovo accordo, che poi è rimasto invece lettera morta.

Ci saranno movimenti di panchine in serie A? secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma nel corso del suo intervento ai microfoni di Teleclub Italia, De Laurentiis starebbe pensando a Sarri per la prossima stagione: “Altro che minestra riscaldata. Si può liberare tranquillamente dalla Lazio perché c’è insoddisfazione da ambo le parti e De Laurentiis ce l’ha sempre in testa”.

Satremo a vedere come finirà la vicenda, per ora Spalletti sembra saldo sulla panchina azzurra, ma le vie del mercato a volte nascondono molteplici colpi di scena.