Marcellino: ” De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo la gara contro la Fiorentina. Ecco il retroscena”

De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo la gara contro la Fiorentina, Ivana Marcellino svela il retroscena di mercato.

La giornalista Ivana Marcellino, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente televisiva Tele A ha svelato un retroscena legato a Maurizio Sarri: “Aurelio De Laurentiis ha chiamato Maurizio Sarri e altri allenatori dopo la gara contro il Verona dello scorso anno (la partita costò agli azzurri il mancato accesso alla Champions League, per il secondo anno di fila, ndr)“.

Ivana Marcellino nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “La scena si è ripetuta anche in questa stagione. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiamato Maurizio Sarri, e non solo, dopo la gara con la Fiorentina, (partita che ha segnato in negativo la lotta scudetto per gli azzurri)“, ha aggiunto in televisione.

Anche Paolo Bargiggia, qualche giorno fa ha rivelato di una telefonata di Aurelio De Laurentiis a Sarri: “Spalletti ha fatto un ottimo lavoro e, con ogni probabilità, sarà ancora il tecnico del Napoli. Avevamo parlato di Emery, che De Laurentiis aveva già corteggiato ai tempi prima di Sarri. Abbiamo parlato anche di un ritorno dello stesso Sarri ma ti dico una cosa: nella testa di De Laurentiis il ritorno di Sarri era più che un’idea ma, probabilmente, è lo stesso tecnico che non tornerebbe”.

Evidentemente De Laurentiis è rimasto molto legato a Sarri, nonostante le dichiarazioni di facciata il patron azzurro accoglierebbe a braccia aperte il tecnico di Figline.