Gazzetta distrugge il Napoli: “Fiorentina, dominio imbarazzante”

Il Napoli perde con la Fiorentina 5-2 allo stadio Diego Armando Maradona, per Gazzetta c’è un problema di mentalità. Gli azzurri sono scesi in campo con tante assenze ed hanno terminato la partita in nove uomini, a causa delle espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz. Una fatica tremenda quella degli azzurri che hanno acciuffato il pareggio allo scadere del secondo tempo. Ma il gol di Petagna ha solo ‘aumentato l’agonia’ degli azzurri che poi sono crollati nei supplementari. Spalletti ha parlato di stanchezza e assenze, ma secondo Gazzetta dello Sport il problema è anche la mentalità.

Napoli-Fiorentina: il commento di Gazzetta dello Sport

Nel supplementare c’è un imbarazzante dominio della Fiorentina col Napoli che scompare. D’accordo che sono in 9 e c’è la stanchezza di atleti che hanno giocato parecchio in 8 giorni, ma il crollo verticale è indice anche di carenze di carattere. Segnano Venuti, Maleh e Piatek all’esordio. Un incubo questo polacco per il Napoli: già tre anni fa lo aveva eliminato dalla Coppa Italia segnando una doppietta con la prima maglia del Milan. Unica nota positiva per Spalletti: in campionato a Firenze l’aveva risolto grazie a Osimhen che da lunedì tornerà a disposizione a Bologna.

La partita con i felsinei non si può sbagliare. Il Napoli ha già perso troppo terreno perdendo in casa con Atalanta, Empoli e Spezia, non può permettersi altri passi falsi. Spalletti dovrà trovare il modo di caricare la sua squadra, oppure di trovare un atteggiamento tattico che possa dare al Napoli la possibilità di raggiungere il massimo risultato con un sacrificio minore.