Fabian e Lozano espulsi, giocano in campionato? Ecco cosa dice il regolamento

Il Napoli termina in nove uomini la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina: espulsi Fabian Ruiz e Lozano, ma potranno giocare in Serie A. I due calciatori sono entrati nella seconda parte del secondo tempo, buttati nella mischia da Spalletti che ha ancora molti indisponibili. Il primo a farsi espellere è stato Lozano, per una bruttissima entrata ai danni di un calciatore della Fiorentina. La seconda espulsione è stata quella di Fabian Ruiz che ha dovuto spendere il secondo cartellino giallo, per fermare Ikoné lanciato a rete.

Fabian e Lozano giocano in Serie A

In tanti si stanno chiedendo se le espulsioni accumulate in Coppa Italia valgono anche per il campionato. La risposta è negativa. Quindi Fabian Ruiz e Lozano non potranno giocare i prossimi match di Coppa Italia, ma potranno essere regolarmente convocati per la sfida Bologna-Napoli, in programma lunedì 17 gennaio 2022. Le due competizioni, infatti, sono organizzate dalla Lega di Serie A, ma vengono trattate come due tornei distinti e separati. Sicuramente una buona notizia per Luciano Spalletti che deve registrare anche l’infortunio di Ospina. Il portiere colombiano è stato costretto ad uscire a fine primo tempo, per un problema al polpaccio. Al suo posto è entrato Meret guarito in extremis dal Covid 19.