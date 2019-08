Gazzetta: Icardi vuole la Juve o restare all’inter. No a Napoli e Roma

Icardi insiste: se non sarà Juve è deciso a restare all’Inter. Roma e Napoli non lo convincono Ma la società nerazzurra lo scarica.







ICARDI, NO A NAPOLI E ROMA

Le ultime novità di calciomercato non hanno stravolto le idee di Icardi. Maurito non si sposta di un centimetro. Neppure l’Inter, secondo quanto scrive la Gazzetta dello sport, nella testa del centravanti argentino non è minimamente entrata la possibilità di valutare altre destinazioni che non siano la Juventus o l’Inter.

Fine dei giochi.

A un mese dalla fine del mercato, Roma e Napoli non sono in corsa. Due club che su Icardi stanno facendo più di un pensiero, provando a intavolare (su basi diverse) una trattativa con l’Inter.

Che Icardi avesse in testa una sola destinazione lo si sa da mesi. Che il suo pensiero non sia cambiato neppure oggi che la squadra in questione, la Juventus, sta di fatto acquistando un altro centravanti di nome Lukaku.

Il corteggiamento bianconero dei mesi scorsi dev’essere stato particolarmente convincente, questa è la verità: difficile togliersi dalla testa quel che in testa c’è da tempo.

L’unica altra via che Icardi considera possibile, in ottica futura, è la permanenza all’Inter, convinto com’è tuttora l’attaccante di riuscire a convincere Conte e comunque a ribaltare una situazione che lo vede ai margini, fuori ufficialmente dal progetto tecnico.

L’INTER METTE ICARDI FUORI ROSA

Tutto questo nel giorno in cui Maurito è tornato ad allenarsi con i compagni, anche se non totalmente. Al rientro dalla tournée asiatica è andata esattamente come accaduto a Lugano: Icardi ha partecipato alla seduta atletica al pari degli altri giocatori, salvo poi restare in disparte nella porzione di allenamento riservata alla tattica.

È chiaro che la mancata cessione dell’argentino abbia rappresentato un problema fin qui per il mercato dell’Inter.

Un addio, magari in direzione Napoli, avrebbe significato per Marotta la sponda ideale per tentare un rilancio in direzione Lukaku.

Oppure basti ragionare sull’ipotesi Roma: lo scambio con Dzeko è eventualità intorno alla quale si sta lavorando da settimane. E di fatto consentirebbe all’Inter di liberarsi di un problema – Icardi, appunto – e di far arrivare a Conte almeno uno dei due attaccanti fortemente richiesti.







Non c’è l’apertura del giocatore, però. È chiaro che in una sessione di mercato gli scenari possono cambiare. E che magari con l’avvicinarsi della scadenza del 2 settembre le certezze possano venir meno. Ma oggi l’attualità racconta altro.