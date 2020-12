Gazzetta – Gattuso non rinuncia al suo modulo, novità in attacco

Gazzetta dello Sport grafico sulle probabili formazioni di Az Alkmaar-Napoli, Gattuso punta ancora sul modulo 4-2-3-1.

Il Napoli di Gennaro Gattuso andrà in campo in Europa League con il modulo 4-2-3-1, lo scrive Gazzetta dello Sport che presenta il grafico della probabili formazioni. Per il quotidiano sportivo il tecnico degli azzurri punterà ancora su Fabian Ruiz a centrocampo lasciando Zielinski in panchina, con il rientro da titolare di Bakayoko che con la Roma si è fermato per squalifica.. Ma la vera novità dovrebbe esserci in attacco con Mertens titolare al posto di Petagna, nonostante negli ultimi giorni le quotazioni dell’italiano siano aumentate di parecchio.

Grafico Gazzetta: probabili formazioni Az Alkmaar-Napoli