Probabili formazioni Az Alkmaar-Napoli gara di Europa League. Dubbi per Gattuso, Petagna e Mertens si giocano un posto da titolare.

Il Napoli deve vincere fuori casa contro l’Az Alkmaar per consolidare il primo posto nel girone di Europa League e rimediare alla sconfitta dell’andata al San Paolo. Le probabili formazioni di Az Alkmaar-Napoli vedono gli azzurri con alcuni dubbi a cominciare dal modulo, anche se si dovrebbe andare avanti con il 4-3-3 anche con il rientro di Bakayoko a centrocampo. In porta rientra invece Ospina, così come in difesa ci sarà Maksimovic al posto di Manolas, con Ghoulam pronto a giocare di nuovo dal primo minuto. In mediana scalpita Lobotka che dovrebbe giocare al con Bakayoko ed uno tra Elmas e Zielinski.

Ma il vero dubbio delle probabili formazioni di Az Alkmaar-Napoli è relativo al ruolo di punta centrale nello scacchiere di Gattuso. Un posto da titolare se lo giocano Mertens e Petagna, con l’italiano che al momento è favorito sul belga, ma il dubbio verrà sciolto all’ultimo momento. Insigne e Politano, invece, sono praticamente sicuri di giocare dal primo minuto. Per gli olandesi, invece, arrivano conferme per Martins Indi alla guida della difesa, così come Midtsjo e De Wit in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

Az Alkmaar (4-3-3): Verhulst; Winjdal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu. All. Slot

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Lobotka, Bakayoko, Elmas; Politano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.