Gazzetta dello Sport: "Napoli, show a Firenze e testa al City: Hojlund subito protagonista, ansia per Meret"



Un Napoli elegante, dominante, capace di incantare al Franchi e calare il tris contro la Fiorentina. Come scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno mostrato per un’ora «raffinatezza, sprezzo del pericolo e un vocabolario del calcio 3.0», andando a segno in ogni modo: su rigore, in campo aperto e su palla inattiva.

La “new era” voluta da Antonio Conte prende forma. Secondo la Gazzetta dello Sport, il mercato estivo da quasi cento milioni ha già dato i suoi frutti: Beukema, subentrato all’infortunato Rrahmani, non solo ha retto la difesa ma ha anche trovato il gol; Hojlund, colpo last minute dopo lo stop di Lukaku, ha impiegato appena 829 secondi per lasciare il segno, aprendo la strada al personalissimo derby di Manchester. E poi De Bruyne, investimento fuori dagli schemi della società ma che porta in dote talento smisurato e status da fuoriclasse.

Adesso, dal Franchi all’Etihad è un attimo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli si presenti a Manchester con una panchina lunga e undici indiavolati che hanno ribadito la loro forza. Conte predica equilibrio: «Sarà dura, per riuscire a realizzare il secondo step dovremo essere bravi a sopportare la responsabilità di chi avendo lo scudetto delle maglie crea aspettative maggiori».

C’è però l’incognita Meret. A Firenze, il portiere ha dovuto arrendersi per un fastidio al flessore e non è sceso in campo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sua presenza col City sarà valutata giorno per giorno: verrà rischiato solo in assenza di qualsiasi preoccupazione, altrimenti toccherà ancora a Vanja Milinkovic-Savic, che in quattro giorni debutterebbe sia in Serie A che in Champions. In panchina ci sarà Ferrante, un anno fa in Serie D con il Novaromentin: per lui, nota la Gazzetta dello Sport, un salto altissimo.

