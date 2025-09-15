Colpo prenotato per gennaio: Tare fa piangere l’Inter | Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo
Il nuovo dirigente del Milan sta lavorando con largo anticipo per rinforzare l’organico il più possibile e con intelligenza.
Il mercato di gennaio dura poche settimane, ma dietro ogni operazione si nasconde un lavoro lungo mesi. I club iniziano a pianificare già in estate, monitorando i giocatori che potrebbero diventare disponibili a metà stagione. Osservatori e dirigenti raccolgono dati, seguono le prestazioni e valutano non solo l’aspetto tecnico, ma anche quello economico e contrattuale. Questo consente di arrivare preparati al momento in cui le trattative si aprono ufficialmente.
Parallelamente si avviano i primi contatti informali. Agenti e intermediari diventano figure centrali: sondano la disponibilità dei giocatori, verificano le intenzioni delle società proprietarie e preparano il terreno per eventuali accordi. In questo modo, a gennaio, i club hanno già un quadro chiaro su quali operazioni siano realistiche e su quali, invece, sia meglio rinunciare.
Un altro aspetto fondamentale è la gestione del bilancio. Le plusvalenze, i risparmi sugli ingaggi e i margini di spesa incidono sulla possibilità di muoversi. Per questo, molte cessioni apparentemente improvvise hanno in realtà radici nei mesi precedenti, quando le società valutano come liberare spazio economico per poter finanziare nuovi acquisti.
Il tempismo diventa decisivo. Nel mercato invernale non c’è tempo per lunghe trattative: chi arriva preparato riesce a chiudere rapidamente, mentre chi si muove all’ultimo rischia di restare con un nulla di fatto. È per questo che, dietro un affare concluso a gennaio, spesso c’è un lavoro strategico iniziato molti mesi prima.
Skriniar smentisce le voci rossonere
Intervistato da MilanNews.it, Milan Skriniar ha voluto chiarire le indiscrezioni circolate in estate su un suo possibile trasferimento al Milan. L’ex difensore dell’Inter ha negato contatti diretti sia con la società rossonera sia con il suo entourage, precisando che non c’è mai stata una trattativa concreta.
Nonostante le smentite, il centrale slovacco non ha chiuso le porte a un ritorno in Italia in futuro. Dopo le stagioni vissute da protagonista con la maglia nerazzurra, Skriniar resta molto legato al calcio italiano e non esclude di poter tornare un giorno a calcare i campi di Serie A.
Presente stabile in Turchia
Per il momento, però, la sua mente è tutta al Fenerbahce. Il difensore ha spiegato di sentirsi felice e pienamente integrato nella realtà turca, dove gode della fiducia dei tifosi e della società. L’ambiente lo ha accolto con entusiasmo, permettendogli di ritrovare continuità e serenità.
Skriniar ha inoltre ricordato di avere un contratto di quattro anni, segno di un progetto solido che lo vede al centro del progetto tecnico. Un legame che gli garantisce stabilità, senza però precludere eventuali scenari futuri.