15 Settembre 2025

Sacchi: «Il Napoli la squadra più europea d'Italia. In Champions può superare il girone»

redazione 15 Settembre 2025
Sacchi cambia idea sul Napoli: "Stanno tornando ai livelli top!"

Arrigo Sacchi non ha dubbi: «Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia». In un’analisi pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale ha ribadito come i partenopei siano «i più attrezzati per la corsa scudetto», ma soprattutto pronti a fare bene anche in Champions League.

Il debutto sarà subito di ferro, sul campo del Manchester City di Guardiola, ma Sacchi sulla Gazzetta dello Sport invita a guardare l’intero calendario: «Otto partite, e soltanto gli ultimi due impegni sono davvero complicati, l’esordio contro il City appunto e la chiusura contro il Chelsea. Per il resto mi sembrano tutti duelli alla portata della squadra di Conte: lo Sporting Lisbona, il Psv Eindhoven, il Qarabag, l’Eintracht Francoforte, il Benfica, il Copenaghen».

Un cammino non impossibile, secondo Sacchi, «a patto che la squadra mantenga la concentrazione e l’atteggiamento dimostrato in questo inizio di stagione». L’ex tecnico del Milan insiste sul concetto di mentalità, da sempre centrale nella sua visione del calcio: «Il mio non è l’ottimismo della volontà, ma della ragione».

Infine, un passaggio anche sul campionato: «Il Napoli mi sembra ben rodato», sottolinea Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. Nelle prime giornate i ragazzi di Conte hanno già mostrato solidità e organizzazione, qualità che dovranno diventare la base per ambire in grande sia in Italia sia in Europa.

