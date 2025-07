Gazzetta dello Sport: “Napoli, rilancio per Chiesa”

La trattativa non è ancora ufficialmente chiusa, ma la direzione è tracciata: Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli. Lo conferma Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, parlando di una «lunga ed estenuante maratona» in via di conclusione, con l’olandese pronto a indossare l’azzurro dopo aver manifestato da settimane la sua ferma volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Il Bologna, che inizialmente chiedeva 35 milioni, è sceso a 30. Il Napoli, per parte sua, ha alzato la parte cash a 28 milioni, riservandosi di completare l’offerta con bonus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il ds Manna ha lavorato ore in conference call per definire gli ultimi dettagli. Si attende oggi la possibile fumata bianca, per consentire a Beukema di raggiungere il ritiro a Dimaro senza ritardi.

Muro azzurro: Beukema si unisce a Buongiorno e Rrahmani

La scelta di Beukema di unirsi al Napoli, sottolineata da D’Angelo su Gazzetta, risponde a una precisa richiesta tecnica di Antonio Conte, che fin dall’inizio del suo incarico ha chiesto rinforzi per la linea difensiva. Il centrale olandese andrà a comporre un reparto di alto livello con Buongiorno e Rrahmani, formando un possibile terzetto da difesa a tre, ma garantendo anche profondità in una linea a quattro con Juan Jesus e il giovane Marianucci a completare la batteria di centrali.

L’acquisto di Beukema non sarà l’ultimo. Come osserva ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha bisogno di completare l’organico anche sugli esterni, e proprio in queste ore potrebbe essere tornato di moda il nome di Dan Ndoye.

Ndoye e Chiesa, i nomi caldi per l’esterno

Non è la prima volta che il Napoli prova ad avvicinarsi a Ndoye, esterno svizzero reduce dalla sua miglior stagione con il Bologna. Già a gennaio il club azzurro si era fatto avanti senza successo, ma oggi la situazione è ancora più complicata: gli emiliani valutano il cartellino 45 milioni, mentre il Napoli non vuole superare i 35, cercando di inserire contropartite tecniche come Zanoli o Lindstrom.

Come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, il dialogo tra i due club potrebbe essersi esteso anche a Ndoye durante i colloqui per Beukema. Tuttavia, le distanze restano ampie. Per questo motivo resta viva anche la pista Federico Chiesa, pronto a rilanciarsi dopo una stagione opaca al Liverpool.

Chiesa: idea rilancio con la formula giusta

Il Napoli valuta la possibilità di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, per portare Chiesa a vestire l’azzurro e ritrovare continuità in vista di un possibile ritorno stabile in Nazionale. L’ipotesi, secondo Vincenzo D’Angelo su Gazzetta, è concreta: Conte avrebbe un esterno offensivo di grande esperienza e qualità, e il giocatore potrebbe ritrovare motivazioni in un contesto competitivo.

Intanto, le vacanze di Beukema e Noa Lang (altro acquisto in dirittura d’arrivo) proseguono: entrambi sono attesi al raduno azzurro del 15 luglio. Ma oggi potrebbe essere la giornata della chiusura definitiva dell’affare Beukema, con il Napoli pronto a consegnare a Conte un altro tassello fondamentale per la rincorsa al bis scudetto.