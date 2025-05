Gazzetta dello Sport: “Napoli, in arrivo i colpi grossi”

La festa scudetto continua, ma al Napoli non si perde tempo. Mentre la città celebra, Giovanni Manna è al lavoro per dare forma al Napoli del futuro, quello che tornerà in Champions League con il tricolore sul petto e tanta voglia di contare anche in Europa. E il primo colpo potrebbe essere da copertina: Kevin De Bruyne.

Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il fuoriclasse belga è concreta e avviata. Il centrocampista, 34 anni a giugno, ha già salutato il Manchester City e ha rinunciato al Mondiale per club negli Stati Uniti per evitare infortuni prima del suo nuovo contratto. Tra le opzioni sul tavolo, una porta a Chicago con ingaggio da star, l’altra – quella che lo affascina di più – conduce dritta a Napoli, spinto dagli amici Mertens e Lukaku.

KDB ha scelto, ora tocca a De Laurentiis

De Bruyne ha aperto totalmente al Napoli: pronto a un contratto biennale con opzione per il terzo anno e uno stipendio da circa 6 milioni netti a stagione, bonus compresi. L’ingaggio sarebbe inferiore rispetto a quello percepito al City, ma comunque superiore agli standard abituali del club. È previsto anche un bonus alla firma.

La moglie Michele ha già visitato la città per valutare alcune case a Posillipo, senza trovare ancora la soluzione ideale, ma l’ostacolo abitativo non frenerà l’operazione. Kevin vuole chiudere in fretta e godersi poi le vacanze con la famiglia. Napoli è in pole. Ora si attende la formalizzazione dell’offerta da parte di De Laurentiis.

Manna è il regista dell’operazione, che potrebbe portare il Napoli in una nuova dimensione: un campione assoluto per alzare subito il tasso tecnico e mentale della rosa.

Jonathan David: pressing Napoli, ma spunta la Juve

Oltre a De Bruyne, resta calda la pista Jonathan David, centravanti canadese classe 2000, svincolato dopo l’esperienza al Lille (146 gol in 315 partite tra Lille e Gent). Il Napoli aveva già pensato a lui due anni fa come successore naturale di Osimhen.

Ora, con Victor destinato a partire – clausola da 75 milioni valida per l’estero – si torna alla casella iniziale. David piace, ma la Juve tenta l’inserimento, sfruttando i rallentamenti nei colloqui tra Napoli ed entourage del giocatore, soprattutto sul fronte commissioni. Il Napoli ha però già presentato un’offerta importante, e il giocatore è intrigato dal progetto azzurro.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per avere una risposta, anche perché gli azzurri non amano le aste.

Simeone, Anguissa e altri: in uscita

Dopo gli ingressi, sarà tempo anche di cessioni. Simeone ha chiesto più spazio, e saluterà per trovare continuità altrove. Frank Anguissa, dopo due stagioni da protagonista, è finito nel mirino di Chelsea e Monaco: sente di aver chiuso il proprio ciclo in azzurro e potrebbe partire al giusto prezzo.