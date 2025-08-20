Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al nuovo centravanti: Arokodare e Jackson in cima alla lista”
Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano undici giorni alla chiusura del mercato e il Napoli è al lavoro per regalare ad Antonio Conte il centravanti che dovrà raccogliere l’eredità lasciata da Lukaku. Come sottolineato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e lo stesso tecnico sono impegnati in summit continui per trovare la soluzione ideale, bilanciando costi e opportunità.
Il club partenopeo, scrive ancora la Gazzetta dello Sport, ha imbastito un piano a tre vie. La prima porta in Belgio, al Genk, dove milita Tolu Arokodare, attaccante nigeriano di 25 anni con un fisico imponente (1,97 m) che ricorda per caratteristiche Victor Osimhen. Un profilo che piace molto a Conte e che potrebbe essere acquistato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.
L’altra pista conduce a Londra, sponda Chelsea, dove Nicolas Jackson sembra ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. I Blues valutano il senegalese circa 70 milioni, cifra al momento inavvicinabile per il Napoli, ma la situazione potrebbe evolversi nelle ultime ore di mercato.
Sul fondo resta il nome di Rasmus Hojlund, seguito con attenzione ma difficilmente raggiungibile, vista l’accelerata del Milan e la volontà del Manchester United di trattenere il danese.
Secondo Antonio Giordano, la ricerca del nuovo numero nove ha ormai assunto i contorni di una vera corsa contro il tempo: ogni soffiata, ogni contatto può trasformarsi in un affare. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e punta a chiudere un’operazione che dia sostanza e prospettiva all’attacco azzurro.
La Gazzetta dello Sport, nelle analisi firmate da Giordano, evidenzia come il club partenopeo debba inevitabilmente misurarsi con un mercato complicato, dove la disponibilità economica e la rapidità decisionale saranno decisive. I prossimi giorni diranno se il nuovo centravanti azzurro arriverà dal Belgio, da Londra o se spunterà un’ulteriore sorpresa.