21 Agosto 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund il sogno per l’attacco. Dovbyk la prima alternativa”

redazione 21 Agosto 2025
Il Napoli stringe i tempi per un nuovo centravanti dopo l’infortunio di Lukaku. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha ridotto la lista di possibili obiettivi, partendo da Rasmus Hojlund, 22 anni, ex talento dell’Atalanta oggi al Manchester United.

Il club inglese ha aperto alla cessione e, secondo il Corriere dello Sport, il Napoli si è mosso con decisione: prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni. Resta da definire la formula, perché Hojlund vorrebbe l’obbligo di riscatto per avere certezze sul futuro. «Il Napoli – evidenzia Tarantino – ha già parlato con l’entourage del giocatore, presentando un progetto tecnico che lo considera un investimento non solo immediato ma anche a lungo termine».

Hojlund, ricorda il quotidiano sportivo, è reduce da due stagioni allo United con 26 reti complessive, dopo l’ottima parentesi in Serie A con l’Atalanta. Per il Napoli sarebbe un colpo di prospettiva, oltre che la risposta immediata alle necessità di reparto.

Ma non c’è solo il danese. Sempre il Corriere dello Sport sottolinea come gli azzurri abbiano messo nel mirino anche Artem Dovbyk, centravanti della Roma. Dodici gol al debutto in Serie A, dopo una stagione da capocannoniere nella Liga con il Girona (24 reti nel 2023/24), il giocatore piace molto e potrebbe arrivare con la stessa formula pensata per Hojlund: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto.

In lista anche Tolu Arokodare, 24enne nigeriano del Genk valutato 20-25 milioni, un profilo fisico e d’area che ricorda Osimhen. Più defilate, invece, le ipotesi legate ad Andrea Pinamonti e a Francesco Pio Esposito, che l’Inter non intende cedere.

Un quadro di mercato in continuo aggiornamento, che Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport descrive come una corsa contro il tempo per consegnare a Conte un attaccante già entro fine agosto.

