Corriere dello Sport: “Napoli, accelerata per Elmas: proposta al Lipsia. Juanlu e Diouf nel mirino”

redazione 21 Agosto 2025
Non solo un nuovo centravanti. Il Napoli accelera anche per Eljif Elmas, individuato come esterno jolly per completare l’attacco in attesa del sostituto di Lukaku. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha presentato un’offerta ufficiale al Lipsia: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni.

Il giocatore ha già detto sì, rifiutando altre proposte pur di tornare a Napoli. «Il Lipsia preferirebbe una cessione a titolo definitivo, come dimostrato nei colloqui avuti col Torino», scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, ma i contatti tra i due club proseguono e la trattativa resta aperta.

Elmas sogna di nuovo l’azzurro. Dopo l’addio un anno e mezzo fa per poco più di 20 milioni, al Lipsia non ha trovato spazio e da gennaio, in prestito al Torino, ha segnato quattro gol in Serie A. Per il Corriere dello Sport il macedone rappresenta «il dodicesimo perfetto», capace di giocare da esterno, sulla trequarti e a centrocampo, proprio come nell’anno dello scudetto con Spalletti. A 25 anni, nel pieno della carriera, Elmas è motivato a riprendersi un ruolo centrale al Maradona.

Il mercato del Napoli, racconta ancora Tarantino, si muove su più fronti. In difesa è vicinissimo Juanlu Sanchez: con il Siviglia si discute sugli ultimi dettagli, dopo un’offerta da 18 milioni di base fissa. Anche il terzino ha già scelto Napoli, rifiutando altre soluzioni. A centrocampo resta vivo il nome di Andy Diouf del Lens, per il quale il club azzurro ha offerto 20 milioni, con i francesi che chiedono di più. Entrambi, essendo under, non occuperebbero slot in lista.

In uscita, infine, c’è Walid Cheddira, promesso sposo dell’Udinese. L’operazione è definita e i documenti sono stati firmati: il trasferimento diventerà ufficiale solo dopo che il Napoli avrà chiuso per il nuovo attaccante.

Un quadro che, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, conferma l’intenzione del club di consegnare a Conte una rosa completa già entro la fine del mercato.

