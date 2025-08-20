Napoli, febbre azzurra: col Cagliari sarà il decimo sold out consecutivo al Maradona
Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Davide Palliggiano, racconta la corsa ai biglietti per Napoli-Cagliari, in programma il 30 agosto. Una vera e propria febbre azzurra che ha riportato l’entusiasmo a livelli da scudetto. I biglietti sono andati a ruba in poche ore: chi da casa al computer, chi sotto l’ombrellone con lo smartphone, tutti collegati a Ticketone o alle ricevitorie autorizzate per accaparrarsi un posto al Maradona.
Secondo quanto riportato da Palliggiano sul Corriere dello Sport, i settori sono stati polverizzati in ordine rapidissimo: prima le curve superiori, poi i distinti, quindi le tribune Nisida e Posillipo. Al momento restano soltanto pochissimi biglietti nelle curve inferiori, i settori meno costosi ma con visibilità ridotta. Un sold out ormai quasi ufficiale che si annuncia come il decimo consecutivo nello stadio di Fuorigrotta.
La striscia, evidenzia il Corriere dello Sport, è iniziata con Napoli-Juventus del 25 gennaio (53.589 spettatori) ed è arrivata fino a quota nove. Si era interrotta soltanto per la sfida-scudetto proprio contro il Cagliari, giocata a campionato ormai concluso. Adesso, sempre contro i sardi, il 30 agosto, verrà toccato il traguardo della doppia cifra: un record nell’era De Laurentiis, pronto ad essere ulteriormente migliorato.
Palliggiano sottolinea come l’entusiasmo del popolo azzurro rappresenti la prima vera arma per Antonio Conte, che più volte ha dichiarato di voler trasformare il Maradona in una fortezza. La società, dal canto suo, lavora per alimentare questo fuoco, consapevole che il sostegno dei 50mila abbonati e tifosi è fondamentale per la nuova stagione.
Non solo presente, ma anche futuro: il Corriere dello Sport ricorda che il Comune di Napoli sta studiando il ripristino del terzo anello, chiuso da 21 anni per problemi di vibrazioni alle abitazioni circostanti. L’obiettivo è restituire circa 10mila posti aggiuntivi a ogni partita, per un’onda azzurra ancora più imponente. Un regalo al club, ai tifosi e alla città intera, che già pregusta nuove notti magiche al Maradona.