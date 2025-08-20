Corriere dello Sport: “Napoli, l’accelerata in attacco”
Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Davide Palliggiano, racconta l’accelerata del Napoli sul mercato degli attaccanti. L’obiettivo principale è Rasmus Hojlund, 22 anni, in uscita dal Manchester United dopo l’arrivo di Sesko. L’attaccante danese può partire in prestito con diritto di riscatto e il Napoli sta cercando di superare la concorrenza del Milan, che si era mosso per primo. Come sottolinea Palliggiano sulle pagine del quotidiano sportivo, la carta vincente degli azzurri si chiama Champions League: una vetrina che i rossoneri non possono garantire in questa stagione e che potrebbe convincere il centravanti a vestire la maglia partenopea.
Il Napoli, spiega ancora il Corriere dello Sport, è disposto a investire tra i 5 e i 6 milioni per il prestito, più una cifra compresa fra 35 e 40 milioni per il riscatto. Ma la corsa non è solo con il Milan: c’è anche il Fulham, pronto a inserirsi. Dopo l’infortunio di Lukaku, Conte e il ds Manna hanno intensificato i contatti per assicurare a Napoli un attaccante in grado di reggere il peso dell’attacco almeno fino al rientro del belga.
Parallelamente, Palliggiano riporta che il club azzurro ha sondato Tolu Arokodare, 24 anni, centravanti nigeriano del Genk, autore di 17 reti nell’ultima stagione e convocato in nazionale. Valutato tra i 20 e i 25 milioni, il gigante da 197 centimetri rappresenta un profilo futuribile ma già pronto. Più complicata invece la pista Dusan Vlahovic: la Juventus chiede almeno 35 milioni e il suo ingaggio da 12 milioni è considerato insostenibile, senza contare la volontà del giocatore di restare a Torino. Sfuma anche Nicolas Jackson, deciso a rimanere in Premier con il Chelsea, così come Mitrovic, che non vuole lasciare l’Arabia Saudita, e Krstovic, destinato all’Atalanta.
Il Corriere dello Sport sottolinea che non si muove solo l’attacco, ma anche il centrocampo. Restano vive le piste per Andy Diouf del Lens e per Juanlu Sanchez del Siviglia. Diouf, classe 2002, è valutato non meno di 20 milioni e il Napoli ha già messo sul tavolo un’offerta simile. Per Sanchez manca ancora l’accordo con gli andalusi, ma la trattativa può sbloccarsi nei giorni finali di mercato.
Intanto ieri è arrivata l’ufficialità di Miguel Gutierrez. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, l’ex Girona ha firmato con il Napoli, scelto la maglia numero 3 e dichiarato: «Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo». L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis con un post su X.
Palliggiano, sul Corriere dello Sport, aggiunge che il Napoli sta seguendo anche Leo Ortiz, 29 anni, centrale del Flamengo e nel giro della Seleção di Ancelotti. La priorità, però, resta la stessa: individuare l’erede temporaneo di Lukaku, tassello fondamentale per la stagione che comincia.