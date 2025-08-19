19 Agosto 2025

Carnevale: «Lukaku è una perdita enorme, ma con Lucca il Napoli può ripartire»

redazione 19 Agosto 2025
Napoli, Carnevale: "Kvaratskhelia sarà il metro di paragone"

Il Napoli perde Romelu Lukaku e con lui un punto di riferimento tecnico e caratteriale. A dirlo è Andrea Carnevale, ex centravanti azzurro e oggi dirigente dell’Udinese, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport.

Carnevale ha ricordato come la personalità del belga abbia inciso tanto quanto i suoi numeri: «Non solo i quattordici gol e gli assist hanno fatto la differenza, ma soprattutto la sua leadership. Quando si parla di leader del Napoli si pensa a Lukaku». Un’assenza, dunque, che secondo l’ex attaccante non potrà essere colmata con leggerezza.

Sul fronte delle alternative, Carnevale ha speso parole importanti per Lorenzo Lucca, oggi all’Udinese: «Lo conosco benissimo, è un centravanti forte sul serio. Lo volevamo già ai tempi del Palermo, poi è arrivato qualche anno dopo. Ha fatto dodici gol in campionato e due in Coppa Italia, è cresciuto in maniera significativa. Non è un attaccante che si limita a schemi prevedibili: vede la porta e la demolisce».

Come sottolinea ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, per Carnevale Lucca può rappresentare una base solida, ma il Napoli non può fermarsi a lui: «Una stagione così lunga impone delle scelte. Con De Laurentiis, Conte e Manna sono certo che arriveranno soluzioni adeguate. È una batosta, ma con Lucca sarà più semplice affrontarla».

Il riferimento al mercato resta inevitabile, anche se Carnevale preferisce non sbilanciarsi troppo: «Su un terzo uomo mi riservo la facoltà di non rispondere». Una chiusura elegante che, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport attraverso l’analisi di Giordano, lascia intendere che a Castel Volturno si continuerà a lavorare per rinforzare il reparto offensivo dopo la pesante perdita di Lukaku.

Altro

174fc22377

Corriere dello Sport: “Lukaku, brivido Napoli”

redazione 18 Agosto 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Napoli, siamo un cantiere aperto”

redazione 14 Agosto 2025
De Laurentiis e Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: “Conte plasma un Napoli “double face”: due sistemi di gioco per partire forte”

redazione 13 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Corriere dello Sport: “Conte riparte dai Fab Four”

redazione 12 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”

redazione 11 Agosto 2025
090fb0db77

Corriere dello Sport: “È kdb la grande bellezza”

redazione 10 Agosto 2025

Ultimissime

Napoli, Carnevale: "Kvaratskhelia sarà il metro di paragone"

Carnevale: «Lukaku è una perdita enorme, ma con Lucca il Napoli può ripartire»

redazione 19 Agosto 2025
Napoli

4 stagioni e una Coppa Italia al Napoli | La sua grande carriera viene macchiata dalla vicinanza al fascismo

Marco Fanfani 19 Agosto 2025
d05007b268 (2)

Corriere dello Sport: “Napoli, caccia al dopo-Lukaku: Hojlund in cima alla lista”

redazione 19 Agosto 2025
acerbi lukaku inter napoli.jpg(1)(1)

Corriere dello Sport: “Lukaku shock”

redazione 19 Agosto 2025
Brozovic

Siamo della Polizia, dobbiamo irrompere in casa vostra | Guai per Brozovic: accuse di aggressione pubblica

Marco Fanfani 18 Agosto 2025