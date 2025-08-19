Carnevale: «Lukaku è una perdita enorme, ma con Lucca il Napoli può ripartire»
Il Napoli perde Romelu Lukaku e con lui un punto di riferimento tecnico e caratteriale. A dirlo è Andrea Carnevale, ex centravanti azzurro e oggi dirigente dell’Udinese, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport.
Carnevale ha ricordato come la personalità del belga abbia inciso tanto quanto i suoi numeri: «Non solo i quattordici gol e gli assist hanno fatto la differenza, ma soprattutto la sua leadership. Quando si parla di leader del Napoli si pensa a Lukaku». Un’assenza, dunque, che secondo l’ex attaccante non potrà essere colmata con leggerezza.
Sul fronte delle alternative, Carnevale ha speso parole importanti per Lorenzo Lucca, oggi all’Udinese: «Lo conosco benissimo, è un centravanti forte sul serio. Lo volevamo già ai tempi del Palermo, poi è arrivato qualche anno dopo. Ha fatto dodici gol in campionato e due in Coppa Italia, è cresciuto in maniera significativa. Non è un attaccante che si limita a schemi prevedibili: vede la porta e la demolisce».
Come sottolinea ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, per Carnevale Lucca può rappresentare una base solida, ma il Napoli non può fermarsi a lui: «Una stagione così lunga impone delle scelte. Con De Laurentiis, Conte e Manna sono certo che arriveranno soluzioni adeguate. È una batosta, ma con Lucca sarà più semplice affrontarla».
Il riferimento al mercato resta inevitabile, anche se Carnevale preferisce non sbilanciarsi troppo: «Su un terzo uomo mi riservo la facoltà di non rispondere». Una chiusura elegante che, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport attraverso l’analisi di Giordano, lascia intendere che a Castel Volturno si continuerà a lavorare per rinforzare il reparto offensivo dopo la pesante perdita di Lukaku.