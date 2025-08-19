Corriere dello Sport: “Napoli, caccia al dopo-Lukaku: Hojlund in cima alla lista”

Il lungo stop di Romelu Lukaku costringe il Napoli a correre ai ripari. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra sta sfogliando in fretta la lista dei possibili sostituti per non lasciare troppo scoperto il reparto offensivo. Con meno di due settimane alla chiusura del mercato e una stagione da impostare senza il suo attaccante simbolo, la società – insieme al tecnico Antonio Conte e al ds Manna – è chiamata a individuare un centravanti che possa reggere il peso dell’attacco insieme a Lorenzo Lucca.

Il nome più caldo, secondo quanto riferisce ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, è quello di Rasmus Hojlund. Il danese, ex Atalanta, non rientra più nei piani del Manchester United ed è stato escluso sia dalla prima di Premier League contro l’Arsenal sia dall’amichevole con la Fiorentina. Il club inglese apre a una cessione in prestito oneroso, con un diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni. Anche il Milan si era mosso con decisione, ma l’inserimento del Napoli rende la corsa più serrata.

Accanto a Hojlund, il Corriere dello Sport elenca altri profili monitorati: da Joshua Zirkzee, che lo United non intende lasciar partire, a Nicolas Jackson del Chelsea, valutato oltre 55 milioni ma eventualmente cedibile in prestito. Tra le ipotesi figurano anche Nikola Krstovic del Lecce, valutato 25 milioni, oltre a Dusan Vlahovic, Breel Embolo e Andrea Pinamonti. Una rosa di nomi ampia, ma con difficoltà economiche e tattiche da considerare.

Parallelamente resta aperta la trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia. «Gli andalusi chiedono 20 milioni, il Napoli si è fermato a 17», scrive ancora Palliggiano sul Corriere dello Sport, sottolineando come la distanza non sia incolmabile. Juanlu ha chiarito di non avere alternative: o Napoli, o il rinnovo con il Siviglia.

Una corsa contro il tempo, dunque, per il ds Manna e per Conte, chiamati a trovare subito la soluzione migliore per non far rimpiangere Big Rom.