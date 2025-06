Gazzetta dello Sport: “Il Napoli a caccia di dieci rinforzi per completare la rivoluzione”

Trentaquattro partite da titolare in Serie A, dieci in Nazionale, quasi 3500 minuti stagionali tra campionato e coppe. A Giovanni Di Lorenzo, simbolo e capitano del Napoli, nulla si può rimproverare. Ma a 32 anni, con un’altra stagione da 47 partite all’orizzonte, anche il “ferro” va gestito. Ecco perché, come riporta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si è attivato per trovargli un vice, un’alternativa affidabile per la fascia destra.

Nel piano della rivoluzione voluta da Antonio Conte, sono almeno dieci gli innesti previsti, e tra questi c’è anche un terzino destro di ruolo, giovane, pronto e con esperienza. Il nome che spunta su tutti è Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta, reduce da una stagione brillante agli ordini di Gasperini.

Bellanova convince: «Spinta, duttilità e nove assist in campionato»

Bellanova, classe 2000, ha tutto ciò che il Napoli cerca: fisico imponente (1,88 m), gamba, resistenza, e soprattutto versatilità tattica. Può giocare a tre, a quattro o a cinque, ed è abituato a interpretare il ruolo con grande spinta offensiva. I numeri parlano per lui: 45 presenze stagionali, un gol in Champions League, nove assist in campionato.

Un profilo che piace molto anche per ragioni di lista (è italiano) e che, come scrive Giordano, «apparterrebbe proprio a quella categoria speciale di chi “risolve problemi”».

L’Atalanta resiste, ma la pista resta viva

Il problema? I costi e la resistenza dell’Atalanta. Il club bergamasco non ha intenzione di svendere uno dei suoi elementi in crescita, e l’affare si preannuncia complicato. Ma a Castel Volturno nessuno ha fretta: la priorità è trovare il profilo giusto, e se i pianeti si allineassero, Bellanova sarebbe considerato perfetto.

Nel frattempo, il Napoli valuterà anche profili esteri, ma resta forte il desiderio di puntare su un giocatore italiano, in grado anche di confrontarsi con una figura carismatica come Di Lorenzo. Leader tecnico e umano, Di Lorenzo è punto fermo e simbolo dello spogliatoio. Ma come ricorda Giordano, «pure l’acciaio ha bisogno di essere tutelato».

Servono dieci rinforzi: la fascia destra è una priorità

Con quattro competizioni da affrontare (Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa), il Napoli è consapevole che dovrà rinforzare ogni reparto. E sulla fascia destra, al netto della presenza di Mazzocchi (quasi 30 anni) e di un possibile Spinazzola (32 anni), serve un giocatore in grado di garantire continuità e futuro.

Bellanova, con la sua duttilità e il suo rendimento, rappresenta una pista concreta. Non ancora una trattativa, ma molto più di una semplice suggestione.