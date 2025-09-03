3 Settembre 2025

Gazzetta dello Sport: “Anguissa, rinnovo in arrivo”

redazione 3 Settembre 2025
Anguissa

Anguissa - fonte lapresse - napolipiu.com

Un anno fa la sua capocciata cambiò il destino di Napoli-Parma. Sabato scorso, contro il Cagliari, la storia si è ripetuta: Frank Zambo Anguissa ha trovato il gol partita a pochi secondi dal termine, facendo esplodere il Maradona. «Un deja-vù che racconta la forza del camerunese», scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come il lavoro di Conte abbia trasformato il centrocampista in un’arma offensiva.

Sei reti e cinque assist nella scorsa stagione, e ora la voglia di migliorarsi ancora. Il Napoli ha già esercitato l’opzione fino al 2027 e, come rivela D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, in un cassetto del ds Manna c’è una bozza per allungare l’accordo al 2028 con un ingaggio più alto, premio di fedeltà.

Eppure non molto tempo fa Anguissa aveva pensato di lasciare. «Il mercato non è stato all’altezza delle aspettative, così Frank ha scelto di restare», spiega la Gazzetta dello Sport. Una decisione che si è intrecciata con il nuovo progetto ambizioso del club, culminato con l’arrivo di De Bruyne. Da possibile partente, Anguissa è tornato leader.

Il camerunese è anche uomo-spogliatoio, capace di toccare le corde giuste nei momenti difficili. «Il suo legame con Napoli va oltre il campo», sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Indimenticabile la dedica al piccolo Daniele, amico scomparso, il cui nome Frank porta sempre al polso, fino allo scudetto che gli aveva promesso.

Oggi Anguissa è intoccabile. Qualsiasi modulo scelga Conte – 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-1-4-1 – lui resta la mezzala d’assalto, pronto a strappare palloni e inserirsi in area. «Il graffio del Re Leone è diventato il simbolo di un Napoli infinito», scrive la Gazzetta dello Sport, rimarcando come il camerunese sia ormai un pilastro imprescindibile, dentro e fuori dal campo.

Altro

koulibaly chelsea

Koulibaly: «Restituire al Senegal ciò che ho ricevuto. Napoli avrà ancora un grande futuro»

redazione 3 Settembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Repubblica: “Napoli, prima pietra per il centro sportivo. Adesso lo stadio”

redazione 2 Settembre 2025
De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Il nuovo centro sportivo a Succivo”

redazione 2 Settembre 2025
GzxKn7TXAAAz5OG (1)

De Laurentiis mantiene la promessa: «Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo»

redazione 1 Settembre 2025
Screenshot 2025-08-30 072907

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

redazione 30 Agosto 2025
decibel bellini

Napoli, contrordine: Decibel Bellini potrebbe esserci al Maradona

redazione 30 Agosto 2025

Ultimissime

Anguissa

Gazzetta dello Sport: “Anguissa, rinnovo in arrivo”

redazione 3 Settembre 2025
koulibaly chelsea

Koulibaly: «Restituire al Senegal ciò che ho ricevuto. Napoli avrà ancora un grande futuro»

redazione 3 Settembre 2025
San Gennaro

Rinnegato San Gennaro | In questo comune in provincia di Napoli il più venerato è un altro

Marco Fanfani 3 Settembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Conte al gioco dei nove”

redazione 3 Settembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (2)

Accordo trovato in ritardo: è saltata una cessione del Napoli | ADL si tiene un peso sullo stomaco

Lorenzo Gulotta 2 Settembre 2025