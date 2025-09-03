Gazzetta dello Sport: “Anguissa, rinnovo in arrivo”
Un anno fa la sua capocciata cambiò il destino di Napoli-Parma. Sabato scorso, contro il Cagliari, la storia si è ripetuta: Frank Zambo Anguissa ha trovato il gol partita a pochi secondi dal termine, facendo esplodere il Maradona. «Un deja-vù che racconta la forza del camerunese», scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come il lavoro di Conte abbia trasformato il centrocampista in un’arma offensiva.
Sei reti e cinque assist nella scorsa stagione, e ora la voglia di migliorarsi ancora. Il Napoli ha già esercitato l’opzione fino al 2027 e, come rivela D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, in un cassetto del ds Manna c’è una bozza per allungare l’accordo al 2028 con un ingaggio più alto, premio di fedeltà.
Eppure non molto tempo fa Anguissa aveva pensato di lasciare. «Il mercato non è stato all’altezza delle aspettative, così Frank ha scelto di restare», spiega la Gazzetta dello Sport. Una decisione che si è intrecciata con il nuovo progetto ambizioso del club, culminato con l’arrivo di De Bruyne. Da possibile partente, Anguissa è tornato leader.
Il camerunese è anche uomo-spogliatoio, capace di toccare le corde giuste nei momenti difficili. «Il suo legame con Napoli va oltre il campo», sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Indimenticabile la dedica al piccolo Daniele, amico scomparso, il cui nome Frank porta sempre al polso, fino allo scudetto che gli aveva promesso.
Oggi Anguissa è intoccabile. Qualsiasi modulo scelga Conte – 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-1-4-1 – lui resta la mezzala d’assalto, pronto a strappare palloni e inserirsi in area. «Il graffio del Re Leone è diventato il simbolo di un Napoli infinito», scrive la Gazzetta dello Sport, rimarcando come il camerunese sia ormai un pilastro imprescindibile, dentro e fuori dal campo.