Gennaro Gattuso in conferenza stampa a Castel Volturno, parla della prossima sfida col Torino che si giocherà sabato alle 20.45.

Solo il Torino nella testa del tecnico che in conferenza stampa a Castel Volturno fa sapere che giocherà esclusivamente “chi può dare il 100%”. Secondo Gattuso con il Torino ci sarà da “battagliare e quindi giocherà solo chi è al meglio della condizione, non faremo tanti calcoli ma pensiamo ad una partita per volta”. Gattuso prevede anche un minimo di turnover, forse quattro cambi, anche perché “abbiamo fatto dei test e la squadra era molto stanca per questo abbiamo eseguito allenamento in palestra”.

Uno dei cambi sicuri sarà quello di Arkadiusz Milik al posto di Dries Mertens: “Milik è l’ultimo dei miei problemi, ha una classe immensa e può dare un grande aiuto alla squadra. Oggi proveremo a recuperare anche Mertens”.

Il Napoli tra difesa e attacco

Gattuso spiega anche il momento della squadra tra la fase di attacco e quella difensiva. Per il tecnico del Napoli i problemi in retroguardia non sono ancora “tutti risolti, perché abbiamo ancora molto da migliorare anche perché la coperta è molto corta. Dobbiamo ancora capire se vogliamo aggredire dieci o quindici metri più avanti, ma per farlo serve l’aiuto di tutti. In fase offensiva – dice Gattuso – facciamo bene quando riusciamo ad uscire al piede, dobbiamo farlo con più precisione senza rischiare troppo”.

Lozano e Meret

Passaggio di Gattuso anche sulla questione Lozano e Meret, calciatori “fortissimi” secondo il tecnoc ma che al momento sono fuori per scelte proprio dell’allenatore. “So che a livello di azienda non mi sto comportando benissimo, ma io faccio certe scelte per il bene di tutti. Lozano e Meret sono calciatori importatissimi, lo stesso Lobotka ha grandissime doti ma è andato in tribuna col Barcellona”. Proprio Lobotka potrebbe essere uno dei cambi nella sfida con il Torino, mentre Lozano difficilmente andrà in campo, come fa intuire Gattuso: “Lozano è un grande calciatore, gli ho detto che può fare l’attaccante esterno ma deve migliorare in fase difensiva, appena sarà pronto potrà giocare”. Tra i cambi possibili a partita in corsa potrebbe esserci Faouz Ghoulam, calciatore che “sta molto meglio e vediamo se possiamo metterlo a gara in corso“. Mentre su Koulibaly bisogna capire se sarà disponibile per la gara con l’Inter.

Gattuso ed il contratto

Il tecnico del Napoli traccia la strada e sottolinea: “La partita con il Torino non è facile, hanno dei grandissimi calciatori è una partita non va sottovalutata“. Per riuscire a batterli servirà una partita importante, ma soprattutto Gattuso chiede “unità di gruppo, quello che stiamo trovando. Dobbiamo venire qui e dirci le cose in faccia, belle e brutte. Io voglio un gruppo di uomini che si aiutano tra di loro“. Sul suo futuro il tecnico aggiunge: “La mia priorità non è il contratto, sapete tutti che ho una via d’uscita personale entro il 31 aprile“. Gattuso in conferenza stampa non pensa di andare via: “Io sto benissimo a Napoli e mi piacerebbe tantissimo cominciare una stagione partendo dalla preparazione. Sono venuto a Napoli, nonostante qui mi offrissero solo 6 mesi di contratto e sono venuto perché sapevo che venivo ad allenare una grande squadra ed un grande club. Qui – conclude il tecnico – ci sono tantissime cose che funzionano e io mi trovo benissimo“.