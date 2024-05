Gasperini ha deciso: Resta all’Atalanta. Il Napoli a Conte – CorrSport

Gian Piero Gasperini ha deciso di restare all’Atalanta. Il Napoli, di conseguenza, avrebbe accelerato per Antonio Conte.

NAPOLI. La telenovela legata alla panchina del Napoli potrebbe essere giunta ad una svolta decisiva. Secondo quanto riportato in una ultimissima dal Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini avrebbe scelto di rispettare l’ultimo anno di contratto con l’Atalanta, rinunciando così all’offerta del club partenopeo.

Gasperini rinnova con l’Atalanta

“Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta. Il tecnico fresco vincitore dell’Europa League ha scelto di rimanere a Bergamo rispettando l’ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del Napoli“, si legge nell’anticipazione dell’edizione online del quotidiano romano.

Una scelta, quella di Gasperini, che costringerebbe di fatto Aurelio De Laurentiis a virare su altre piste per la sostituzione di Calzona. In pole position, sempre stando al Corriere dello Sport, ci sarebbe Antonio Conte: “De Laurentiis, a questo punto, virerà su Antonio Conte. Altri nomi sono quelli di Pioli e Italiano, ma l’ex Inter è in pole“.

Il Napoli punta su Conte

L’arrivo di Conte sulla panchina azzurra riporterebbe certamente grande entusiasmo all’ombra del Vesuvio. Il carismatico tecnico salentino rappresenterebbe la soluzione ideale per risollevare un ambiente deluso dopo la stagione appena trascorsa e riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

Certo, le sue richieste economiche non sono delle più accessibili, ma De Laurentiis sembrerebbe disposto a fare uno sforzo per assicurarsi un profilo di primo livello come quello dell’ex ct della Nazionale.

Qualora l’affare con Conte non andasse in porto, resterebbero in corsa altri due nomi di spicco come Stefano Pioli, reduce dall’addio al Milan, e Vincenzo Italiano, artefice di un eccellente lavoro alla Fiorentina. Tuttavia, l’ex allenatore dell’Inter resterebbe la prima scelta per il nuovo corso azzurro.

In ogni caso, la scelta di Gasperini di restare a Bergamo sembra aver definitivamente sbloccato una situazione che si era fatta sempre più ingarbugliata nelle ultime settimane. Il Napoli ha ora un obiettivo chiaro e potrà concentrarsi esclusivamente su di esso per programmare al meglio la prossima stagione.