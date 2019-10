Gasperini: “Non è rigore per il Napoli, vi spiego perché”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ritorna sull’episodio da calcio di rigore non concesso al Napoli.

Secondo l’allenatore degli orobici è stato giusto non concedere il penalty per fallo su Llorente, che avrebbe dato praticamente i tre punti certi alla formazione di Carlo Ancelotti che è stato anche espulso

Il Var

Secondo Gian Piero Gasperini è stato giusto non fischiare il rigore per il Napoli: “Dal campo pensavo fosse rigore, poi rivedendo le immagini si vede la netta gomitata d Llorente su Kjaer. C’è un’immagine molto chiara che fa vedere quanto accaduto e dà ragione all’arbitro nel non aver concesso il rigore. Inoltre se dà il rigore poi lo deve segnare, io comunque accetto tutto, fate un referendum…”. L’allenatore dell’Atalanta difende l’arbitro Giacomelli ed esalta la prestazione della sua squadra: “Dopo il pareggio abbiamo anche rischiato di vincere la partita, se poi volete ridurre tutto ad un episodio fate pure”.

Gasperini poi fa i complimenti al Napoli: “Se avessero vinto non avrebbero rubato nulla, ma prendere un punto qui è stato importante”. L’allenatore spiega: “A volte sembra che se non andiamo sotto non iniziamo a giocare, in alcuni casi ci siamo dovuti difendere perché non riuscivamo ad avanzare, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo. il Napoli – conclude – ha avuto più occasioni ma eravamo comunque pericolosi quando ci provavamo. Il Napoli è una grande squadra, ne sono ancora più convinto, ai livelli di Inter e Juventus”. Il rigore non concesso al Napoli farà discutere ancora molto, anche perché sia De Laurentiis che Ancelotti a fine partite hanno sottolineato il pessimo arbitraggio che ha nettamente sfavorito il Napoli. De Laurentiis ha chiamato in causa i vertici dell’Aia ed ha parlato di penalizzazione per la sua squadra, anche perché quello negato contro l’Atalanta non è il primo rigore netto non concesso quest’anno, vedi l’affossamento di Llorente col Cagliari ed il fatto netto di Izzo su Ghoulam col Torino.