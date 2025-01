Garnacho-Napoli, spiraglio ancora aperto: il retroscena sulla trattativa

Il club azzurro non molla la pista che porta all’esterno del Manchester United. De Laurentiis fissa il tetto massimo dell’investimento, ma Manna è pronto a un nuovo blitz in Inghilterra.

La trattativa tra il Napoli e Alejandro Garnacho non è ancora tramontata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe pronto a volare nuovamente in Inghilterra al primo segnale di apertura del Manchester United.

La situazione economica è chiara: il club partenopeo non intende spingersi oltre i 55 milioni di euro, mentre i Red Devils continuano a chiederne 65 più una serie di bonus. Aurelio De Laurentiis ha posto un veto categorico su eventuali rilanci, mantenendo ferma la propria posizione.

Nonostante la distanza tra le parti e il recente interesse per Karim Adeyemi, in casa Napoli filtra ancora ottimismo sulla possibile riuscita dell’operazione. La partita a scacchi tra i due club prosegue, con gli azzurri pronti a tornare all’assalto non appena si presenterà l’occasione giusta.