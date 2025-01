TELEGRAPH – Il Napoli ha scelto Adeyemi, Garnacho verso il Chelsea

Il quotidiano inglese rivela: l’argentino preferirebbe il trasferimento allo Stamford Bridge. Gli azzurri concentrati sull’attaccante del Dortmund.

Il Napoli vede allontanarsi Alejandro Garnacho ma intensifica i contatti per Karim Adeyemi. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la situazione di mercato si sta delineando con maggiore chiarezza nelle ultime ore.

Il prestigioso quotidiano inglese rivela: “Il Chelsea potrebbe essere l’unico club in corsa per Garnacho a gennaio. I Blues sono pronti a formalizzare un’offerta dopo aver verificato la disponibilità del giocatore. Nonostante le iniziali preoccupazioni sul temperamento dell’argentino, il club londinese sembra determinato”.

Per quanto riguarda la valutazione, il Manchester United non fa sconti: “I Red Devils chiedono più di 50 milioni di sterline e non accetteranno contropartite tecniche”. Un elemento decisivo nella scelta del giocatore sarebbe la presenza di Enzo Fernández al Chelsea: “Garnacho preferirebbe lo Stamford Bridge proprio per ritrovare il compagno di nazionale”.

Il Napoli, vista la situazione, starebbe concentrando i propri sforzi su Adeyemi del Borussia Dortmund. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con gli azzurri pronti a presentare un’offerta ufficiale.