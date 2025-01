Garnacho dice sì al Napoli: accordo trovato. EI dettagli della proposta

L’argentino ha accettato l’offerta degli azzurri: contratto quinquennale da 3 milioni a stagione. Manna al lavoro con i Red Devils per chiudere.

Il Napoli volta pagina dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia. Con il georgiano approdato al PSG, il ds Giovanni Manna non ha perso tempo per individuare il sostituto ideale, concentrando gli sforzi su Alejandro Garnacho.

La scelta dell’argentino non è casuale: il calciatore è stato espressamente richiesto da Antonio Conte. Il tecnico salentino apprezza particolarmente le qualità del giovane talento, che unisce potenziale di crescita a un’esperienza già importante, con oltre cento presenze in maglia Manchester United. Per il mister rappresenterebbe il profilo perfetto per il suo progetto.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta importanti novità sulla trattativa: “la dirigenza azzurra continua a lavorare ai fianchi del Manchester United, senza sosta, forte dell’accordo raggiunto con l’esterno argentino sulla base di un contratto quinquennale a 3 milioni netti a stagione”. Al termine dei cinque anni, il calciatore percepirà complessivamente circa 15 milioni.