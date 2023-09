Garcia rivela il motivo del cambio di Kvara

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, spiega il vero motivo della sostituzione di Kvara durante la partita contro il Bologna.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, continua a cercare la sua forma migliore. Dopo un pareggio deludente contro il Bologna, il tecnico francese ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa per discutere dello stato della squadra e, in particolare, della sostituzione del giocatore georgiano Kvara.

“Abbiamo qualità in panchina e dobbiamo affrontare molte partite. Per questo motivo, devo fare appello a tutto l’organico,” ha dichiarato Garcia. Ma il focus è stato soprattutto sulla sostituzione di Kvara, che ha destato curiosità e speculazioni. “Kvara ha fatto un’ottima partita, ma durante l’intervallo mi ha riferito un po’ di sovraccarico ai polpacci. Non volevo rischiare di perderlo,” ha spiegato l’allenatore.

Queste parole arrivano in un momento in cui il Napoli sta attraversando una fase complicata, lontano dalle posizioni di vertice in classifica. “Dovete chiederlo ai calciatori,” ha risposto Garcia quando gli è stato chiesto se sentisse la fiducia della squadra.

Inoltre, Garcia ha toccato il tema del rigore sbagliato da Victor Osimhen. “Può succedere a tutti,” ha detto, aggiungendo che la conversazione avuta con il nigeriano rimarrà “nel chiuso dello spogliatoio.”

La situazione nel Napoli è tesa, e le parole di Garcia sembrano sottolineare la necessità di una gestione oculata dell’organico in vista delle prossime sfide. Con una serie di partite importanti all’orizzonte, il tecnico francese sa che ogni decisione potrebbe avere un impatto significativo sul morale e sul rendimento della squadra.