Sosta nazionali, Osimhen anticipa i compagni: “Il bomber rientrerà prima dalla Nigeria”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen rientrerà prima dalla sosta. Garcia punta su di lui per riscattare la sconfitta con la Lazio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Victor Osimhen, attaccante del Napoli, rientrerà prima del previsto dagli impegni con la Nazionale nigeriana. La notizia è accolta con favore da mister Rudi Garcia, che potrà contare sul bomber per preparare al meglio la ripresa del campionato.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli è chiamato ad un pronto riscatto nella trasferta di Genova contro il Genoa. Proprio in questa partita, Osimhen dovrebbe essere schierato titolare da Garcia, che punta forte sulle qualità del giocatore per tornare alla vittoria.

La Nigeria giocherà una sola partita durante questa sosta, domenica contro Sao Tomè e Principe. Questo permetterà ad Osimhen di rientrare prima rispetto agli altri compagni impegnati con le rispettive Nazionali.

Le ambizioni del Napoli in campionato e in Champions League passano inevitabilmente dai piedi del nigeriano.

La sfida di Genova segnerà l’inizio di un tour de force per gli azzurri, che saranno attesi da un ritmo serrato di partite ogni tre giorni tra Serie A e Coppa. Non ci scordiamo che il percorso e la qualificazione del Napoli in Champions League passa anche dalla trasferta in Portogallo contro il Braga.