Rudi Garcia, il suo obiettivo è chiaro: “Voglio 9 punti nelle prossime 3 partite”

Rudi Garcia è determinato a lasciare il segno al Napoli: ecco il suo obiettivo in vista delle prossime sfide contro Genoa, Braga e Bologna.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il tecnico francese Rudi Garcia sta sfruttando al meglio la sosta del campionato per migliorare gli schemi e la condizione fisica del Napoli. E’ quanto ci fa sapere l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ci informa di come il mister sia carico e determinato a fare bene nelle prossime tre partite che attendono gli azzurri contro Genoa, Braga e Bologna.

La pausa gli ha dato l’opportunità di lavorare su alcune lacune tattiche e provare nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni. L’obiettivo di Garcia è chiaro: ottenere 9 punti nelle prossime tre gare.

La trasferta di Marassi contro il Genoa non sarà facile, nonostante la netta differenza tecnica tra le due squadre. Anche l’esordio in Champions League contro il Braga nasconde delle insidie da non sottovalutare. Infine la sfida contro il Bologna di Thiago Motta, squadra organizzata e in fiducia “che con il Milan ha perso ma non ha sfigurato”. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport in merito:

“Il Napoli è atteso da un calendario che preoccupa, nonostante la statura di una squadra che ha stravinto lo scudetto con mesi e mesi di anticipo: ma alla ripresa, per cominciare, Marassi non sarà un tour dell’anima, o anche sì, e al di là dei ricordi e della simpatia tra la gente, ci sarà una squadra che in questa fase del torneo ha comunque dimostrato di avere qualità e anche carattere”.

Garcia sa bene che servirà la miglior versione del Napoli per portare a casa i 3 punti e non fallire l’obiettivo. La pausa gli servirà per lavorare sui dettagli e caricare la squadra in vista di un tour de force importante per la stagione. Vedremo se il tecnico francese saprà dare la scossa giusta al Napoli.