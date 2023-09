Buone Notizie per i Tifosi del Napoli: Champions League in Chiaro su Canale 5!

Ottima notizia per i tifosi del Napoli: Mediaset trasmetterà la partita di Champions League tra Union Berlin e Napoli in chiaro su Canale 5.

CALCIO NAPOLI –I tifosi del Napoli possono gioire: Mediaset ha appena annunciato la lista delle partite di UEFA Champions League che verranno trasmesse in chiaro su Canale 5 nei prossimi mesi. E c’è una gradita sorpresa per i sostenitori partenopei: il match di Champions League tra Union Berlino e Napoli è incluso nel pacchetto!

Le Partite in Chiaro su Canale 5

Mediaset ha rilasciato il calendario ufficiale delle trasmissioni in chiaro, che include diverse squadre italiane. Ecco la lista:

19 settembre: Lazio-Atletico Madrid

3 ottobre: Inter-Benfica

24 ottobre: Union Berlin-Napoli

7 novembre: Milan-PSG

28 novembre: Milan-Borussia Dortmund

12 dicembre: Inter-Real Sociedad

Union Berlin vs Napoli: Un Match da Non Perdere

La partita tra Union Berlin e Napoli è in programma per il 24 ottobre 2023 all’Olympiastadion di Berlino. Questo match rappresenta la terza giornata della fase a gironi del gruppo C di Champions League. Con la squadra di Napoli in buona forma, questa è una partita da seguire per tutti i tifosi partenopei.

Cosa Significa per i Tifosi del Napoli?

La trasmissione in chiaro della partita è una gran notizia per tutti coloro che non possono sottoscrivere un abbonamento a piattaforme di streaming o pay-per-view. Ora, grazie a Canale 5, potranno godersi il match dalla comodità di casa propria senza costi aggiuntivi.