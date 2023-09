Il Bari, di De Laurentiis pensa a Quagliarella per l’attacco: l’ex Napoli è svincolato

Il Bari di De Laurentiis valuta rinforzi in attacco, tra cui l’ex azzurro Quagliarella, attualmente senza contratto dopo l’addio alla Sampdoria.

Il Bari di Luigi De Laurentiis, partito male in campionato con solo 2 gol fatti in 4 gare, starebbe valutando rinforzi per l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da TeleBari, tra i nomi ci sarebbe quello di Fabio Quagliarella.

L’ex attaccante del Napoli e della Nazionale, 40 anni, è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua avventura con la Sampdoria. Il Bari potrebbe pensare al colpo low cost Quagliarella per dare esperienza al reparto offensivo.

Dopo l’addio alla Samp dove è diventata una bandiera, per Quagliarella potrebbe prospettarsi un romantico ritorno in Puglia con la maglia del Bari di De Laurentiis. Un innesto d’esperienza a costo zero per dare una scossa all’attacco biancorosso.