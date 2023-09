Sette Partite in 22 Giorni: Tour de Force per il Napoli

Il Napoli affronta un calendario fitto di impegni, con sette partite in 22 giorni. Il percorso inizia a Marassi contro il Genoa e culmina con il Real Madrid in Champions League.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per un tour de force nel calcio italiano e europeo, con sette partite in soli 22 giorni. Il calendario fitto inizia a Marassi contro il Genoa e culmina con una sfida epica contro il Real Madrid in Champions League. Questo periodo sarà cruciale per determinare le sorti della squadra in tutte le competizioni.

Marassi: Il Punto di Partenza

Il 16 settembre, Marassi ospiterà il match tra Genoa e Napoli, una partita che ha sempre suscitato grande interesse tra i tifosi di entrambe le squadre. Questo incontro riaprirà il campionato e segnerà l’inizio di un periodo intenso per il Napoli.

Da Genova a Braga: Il Debutto in Champions

Il 20 settembre, il Napoli farà il suo debutto in Champions League contro lo Sporting in Portogallo. Con soli quattro giorni di riposo tra le due partite, la squadra dovrà essere pronta a dare il massimo in ogni competizione.

Il Ritmo Non Si Ferma: Bologna e Udine

Dopo lo Sporting, il Napoli affronterà il Bologna in trasfeta e l’Udinese al maradona, poi arriva la trasferta di Lecce con poco tempo per recuperare le energie. Ogni match sarà cruciale per mantenere una posizione di rilievo in campionato.

Il Clou: Napoli vs Real Madrid

Il 3 ottobre, il Napoli ospiterà il Real Madrid al Maradona in una partita che promette di essere elettrizzante. Sarà anche un ritorno alle origini per Carlo Ancelotti, che ha allenato il Napoli per 17 mesi.

Conclusione: La Fiorentina Chiude il Primo Giro

Ma poi la grande traversata, da una sosta all’altra, si interromperà l’8 ottobre , quando il Napoli affronterà la Fiorentina, chiudendo così il primo ciclo di partite intense. Questo periodo metterà alla prova la profondità della rosa e la preparazione tattica di Rudi Garcia.

Considerazioni Finali

Questo tour de force rappresenta una vera e propria prova del fuoco per il Napoli. La squadra dovrà dimostrare la sua forza e la sua resilienza per affrontare un calendario così impegnativo e mantenere le ambizioni su più fronti. Sarà un periodo che potrebbe definire l’intera stagione, e tutti gli occhi saranno puntati su Castel Volturno per vedere come il Napoli affronterà queste sfide.