Serie A 2023/24, ufficializzati anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata: date e orari

La Lega Serie A ha reso noto il calendario di anticipi e posticipi del campionato fino alla 19esima giornata.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La Lega Serie A ha finalmente pubblicato il palinsesto aggiornato del girone di andata del campionato italiano 2023/2024. Dopo sole tre giornate giocate, è arrivata la programmazione ufficiale di anticipi e posticipi fino alla diciannovesima giornata, l’ultima prima della sosta invernale.

Grazie alla pausa per le nazionali, la Lega ha colto l’occasione per pianificare gli orari delle partite più attese, con i big match tra le grandi squadre italiane collocati strategicamente in prima serata per garantire la massima visibilità.

Tra i match di cartello spiccano il derby della Madonnina tra Milan e Inter alla quarta giornata, previsto per sabato 16 settembre alle ore 20:45. Grande attesa anche per Juventus-Napoli della quindicesima giornata, in calendario venerdì 8 dicembre alle 20:45, e per l’emozionante sfida Milan-Juventus alla nona giornata il 22 ottobre, sempre in prima serata.

I tifosi non dovranno attendere molto neanche per il sentitissimo match Napoli-Milan della decima giornata, previsto per domenica 29 ottobre alle ore 20:45. Insomma, ce n’è per tutti i gusti con sfide avvincenti che infiammeranno il campionato fino al giro di boa.

Ora non resta che attendere i prossimi mesi, con la Serie A pronta a regalare ancora una volta grande spettacolo ed emozioni.

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO AL 19° TURNO

4ª GIORNATA

16/09/2023 Sabato 15.00 Juventus-Lazio DAZN

16/09/2023 Sabato 18.00 Inter-Milan DAZN

16/09/2023 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY

17/09/2023 Domenica 12.30 Cagliari-Udinese DAZN/SKY

17/09/2023 Domenica 15.00 Frosinone-Sassuolo DAZN

17/09/2023 Domenica 15.00 Monza-Lecce DAZN

17/09/2023 Domenica 18.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

17/09/2023 Domenica 20.45 Roma-Empoli DAZN

18/09/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Torino DAZN

18/09/2023 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN/SKY

5ª GIORNATA

22/09/2023 Venerdì 18.30 Salernitana-Frosinone DAZN

22/09/2023 Venerdì 20.45 Lecce-Genoa DAZN/SKY

23/09/2023 Sabato 15.00 Milan-Hellas Verona DAZN

23/09/2023 Sabato 18.00 Sassuolo-Juventus DAZN

23/09/2023 Sabato 20.45 Lazio-Monza DAZN/SKY

24/09/2023 Domenica 12.30 Empoli-Inter DAZN/SKY

24/09/2023 Domenica 15.00 Atalanta-Cagliari DAZN

24/09/2023 Domenica 15.00 Udinese-Fiorentina DAZN

24/09/2023 Domenica 18.00 Bologna-Napoli DAZN

24/09/2023 Domenica 20.45 Torino-Roma DAZN

6ª GIORNATA

26/09/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS−LECCE DAZN

27/09/2023 Mercoledì 18.30 CAGLIARI−MILAN DAZN/SKY

27/09/2023 Mercoledì 18.30 EMPOLI−SALERNITANA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 18.30 HELLAS VERONA−ATALANTA DAZN

27/09/2023 Mercoledì 20.45 INTER−SASSUOLO DAZN

27/09/2023 Mercoledì 20.45 LAZIO−TORINO DAZN/SKY

27/09/2023 Mercoledì 20.45 NAPOLI−UDINESE DAZN

28/09/2023 Giovedì 18.30 FROSINONE−FIORENTINA DAZN/SKY

28/09/2023 Giovedì 18.30 MONZA−BOLOGNA DAZN

28/09/2023 Giovedì 20.45 GENOA−ROMA DAZN

7ª GIORNATA

30/09/2023 Sabato 15.00 LECCE−NAPOLI DAZN

30/09/2023 Sabato 18.00 MILAN−LAZIO DAZN

30/09/2023 Sabato 20.45 SALERNITANA−INTER DAZN/SKY

01/10/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA−EMPOLI DAZN/SKY

01/10/2023 Domenica 15.00 UDINESE−GENOA DAZN

01/10/2023 Domenica 18.00 ROMA−FROSINONE DAZN

01/10/2023 Domenica 20.45 ATALANTA−JUVENTUS DAZN

02/10/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO-MONZA DAZN

02/10/2023 Lunedì 18.30 TORINO−HELLAS VERONA DAZN

02/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA−CAGLIARI DAZN/SKY

8ª GIORNATA

06/10/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI−UDINESE DAZN

06/10/2023 Venerdì 20.45 LECCE−SASSUOLO DAZN/SKY

07/10/2023 Sabato 15.00 INTER−BOLOGNA DAZN

07/10/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS−TORINO DAZN

07/10/2023 Sabato 20.45 GENOA−MILAN DAZN/SKY

08/10/2023 Domenica 12.30 MONZA−SALERNITANA DAZN/SKY

08/10/2023 Domenica 15.00 FROSINONE−HELLAS VERONA DAZN

08/10/2023 Domenica 15.00 LAZIO−ATALANTA DAZN

08/10/2023 Domenica 18.00 CAGLIARI−ROMA DAZN

08/10/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−FIORENTINA DAZN

9ª GIORNATA

21/10/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA−NAPOLI DAZN

21/10/2023 Sabato 18.00 TORINO−INTER DAZN

21/10/2023 Sabato 20.45 SASSUOLO−LAZIO DAZN/SKY

22/10/2023 Domenica 12.30 ROMA−MONZA DAZN/SKY

22/10/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA−FROSINONE DAZN

22/10/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA−CAGLIARI DAZN

22/10/2023 Domenica 18.00 ATALANTA−GENOA DAZN

22/10/2023 Domenica 20.45 MILAN−JUVENTUS DAZN

23/10/2023 Lunedì 18.30 UDINESE−LECCE DAZN

23/10/2023 Lunedì 20.45 FIORENTINA−EMPOLI DAZN/SKY

10ª GIORNATA

27/10/2023 Venerdì 20.45 GENOA−SALERNITANA DAZN

28/10/2023 Sabato 15.00 SASSUOLO−BOLOGNA DAZN

28/10/2023 Sabato 18.00 LECCE−TORINO DAZN

28/10/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS−HELLAS VERONA DAZN/SKY

29/10/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI−FROSINONE DAZN/SKY

29/10/2023 Domenica 15.00 MONZA−UDINESE DAZN

29/10/2023 Domenica 18.00 INTER−ROMA DAZN

29/10/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−MILAN DAZN

30/10/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI−ATALANTA DAZN

30/10/2023 Lunedì 20.45 LAZIO−FIORENTINA DAZN/SKY

11ª GIORNATA

03/11/2023 Venerdì 20.45 BOLOGNA−LAZIO DAZN/SKY

04/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA−NAPOLI DAZN

04/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−INTER DAZN

04/11/2023 Sabato 20.45 MILAN−UDINESE DAZN/SKY

05/11/2023 Domenica 12.30 HELLAS VERONA−MONZA DAZN/SKY

05/11/2023 Domenica 15.00 CAGLIARI−GENOA DAZN

05/11/2023 Domenica 18.00 ROMA−LECCE DAZN

05/11/2023 Domenica 20.45 FIORENTINA−JUVENTUS DAZN

06/11/2023 Lunedì 18.30 FROSINONE−EMPOLI DAZN

06/11/2023 Lunedì 20.45 TORINO−SASSUOLO DAZN

12ª GIORNATA

10/11/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO−SALERNITANA DAZN

10/11/2023 Venerdì 20.45 GENOA−HELLAS VERONA DAZN/SKY

11/11/2023 Sabato 15.00 LECCE−MILAN DAZN

11/11/2023 Sabato 18.00 JUVENTUS−CAGLIARI DAZN

11/11/2023 Sabato 20.45 MONZA−TORINO DAZN/SKY

12/11/2023 Domenica 12.30 NAPOLI−EMPOLI DAZN/SKY

12/11/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−BOLOGNA DAZN

12/11/2023 Domenica 15.00 UDINESE−ATALANTA DAZN

12/11/2023 Domenica 18.00 LAZIO−ROMA DAZN

12/11/2023 Domenica 20.45 INTER−FROSINONE DAZN

13ª GIORNATA

25/11/2023 Sabato 15.00 SALERNITANA−LAZIO DAZN

25/11/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−NAPOLI DAZN

25/11/2023 Sabato 20.45 MILAN−FIORENTINA DAZN/SKY

26/11/2023 Domenica 12.30 CAGLIARI−MONZA DAZN/SKY

26/11/2023 Domenica 15.00 EMPOLI−SASSUOLO DAZN

26/11/2023 Domenica 15.00 FROSINONE−GENOA DAZN

26/11/2023 Domenica 18.00 ROMA−UDINESE DAZN

26/11/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS−INTER DAZN

27/11/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA−LECCE DAZN

27/11/2023 Lunedì 20.45 BOLOGNA−TORINO DAZN/SKY

14ª GIORNATA

01/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA-JUVENTUS DAZN

02/12/2023 Sabato 15.00 GENOA−EMPOLI DAZN

02/12/2023 Sabato 18.00 LAZIO−CAGLIARI DAZN

02/12/2023 Sabato 20.45 MILAN−FROSINONE DAZN/SKY

03/12/2023 Domenica 12.30 LECCE−BOLOGNA DAZN/SKY

03/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−SALERNITANA DAZN

03/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE−HELLAS VERONA DAZN

03/12/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO−ROMA DAZN

03/12/2023 Domenica 20.45 NAPOLI−INTER DAZN

04/12/2023 Lunedì 20.45 TORINO−ATALANTA DAZN/SKY

15ª GIORNATA

08/12/2023 Venerdì 20.45 JUVENTUS−NAPOLI DAZN

09/12/2023 Sabato 15.00 HELLAS VERONA−LAZIO DAZN

09/12/2023 Sabato 18.00 ATALANTA−MILAN DAZN

09/12/2023 Sabato 20.45 INTER−UDINESE DAZN/SKY

10/12/2023 Domenica 12.30 FROSINONE−TORINO DAZN/SKY

10/12/2023 Domenica 15.00 MONZA−GENOA DAZN

10/12/2023 Domenica 18.00 SALERNITANA−BOLOGNA DAZN

10/12/2023 Domenica 20.45 ROMA−FIORENTINA DAZN

11/12/2023 Lunedì 18.30 EMPOLI−LECCE DAZN

11/12/2023 Lunedì 20.45 CAGLIARI−SASSUOLO DAZN/SKY

16ª GIORNATA

15/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA−JUVENTUS DAZN

16/12/2023 Sabato 15.00 LECCE−FROSINONE DAZN

16/12/2023 Sabato 18.00 NAPOLI−CAGLIARI DAZN

16/12/2023 Sabato 20.45 TORINO−EMPOLI DAZN/SKY

17/12/2023 Domenica 12.30 MILAN−MONZA DAZN/SKY

17/12/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA−HELLAS VERONA DAZN

17/12/2023 Domenica 15.00 UDINESE−SASSUOLO DAZN

17/12/2023 Domenica 18.00 BOLOGNA−ROMA DAZN

17/12/2023 Domenica 20.45 LAZIO−INTER DAZN

18/12/2023 Lunedì 20.45 ATALANTA−SALERNITANA DAZN/SKY

17ª GIORNATA

22/12/2023 Venerdì 18.30 EMPOLI−LAZIO DAZN

22/12/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO−GENOA DAZN

22/12/2023 Venerdì 20.45 MONZA−FIORENTINA DAZN/SKY

22/12/2023 Venerdì 20.45 SALERNITANA−MILAN DAZN

23/12/2023 Sabato 12.30 FROSINONE−JUVENTUS DAZN

23/12/2023 Sabato 15.00 BOLOGNA−ATALANTA DAZN/SKY

23/12/2023 Sabato 15.00 TORINO−UDINESE DAZN

23/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−CAGLIARI DAZN

23/12/2023 Sabato 18.00 INTER−LECCE DAZN/SKY

23/12/2023 Sabato 20.45 ROMA−NAPOLI DAZN

18ª GIORNATA

29/12/2023 Venerdì 18.30 FIORENTINA−TORINO DAZN

29/12/2023 Venerdì 18.30 NAPOLI−MONZA DAZN

29/12/2023 Venerdì 20.45 GENOA−INTER DAZN

29/12/2023 Venerdì 20.45 LAZIO−FROSINONE DAZN/SKY

30/12/2023 Sabato 12.30 ATALANTA−LECCE DAZN

30/12/2023 Sabato 15.00 CAGLIARI−EMPOLI DAZN/SKY

30/12/2023 Sabato 15.00 UDINESE−BOLOGNA DAZN

30/12/2023 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−SALERNITANA DAZN

30/12/2023 Sabato 18.00 MILAN−SASSUOLO DAZN/SKY

30/12/2023 Sabato 20.45 JUVENTUS−ROMA DAZN

19ª GIORNATA

06/01/2024 Sabato 15.00 LECCE−CAGLIARI DAZN

06/01/2024 Sabato 18.00 EMPOLI−MILAN DAZN

06/01/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA−GENOA DAZN/SKY

07/01/2024 Domenica 15.00 FROSINONE−MONZA DAZN

07/01/2024 Domenica 18.00 ROMA−ATALANTA DAZN

07/01/2024 Domenica 20.45 SALERNITANA−JUVENTUS DAZN



INTER−HELLAS VERONA* DAZN/SKY

SASSUOLO−FIORENTINA* DAZN

TORINO−NAPOLI* DAZN

UDINESE−LAZIO* DAZN/SKY

*Le gare Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio sono posticipate a martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024 per effetto della partecipazione delle Società Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli alla Supercoppa Italiana. I rispettivi orari e date di svolgimento verranno comunicati successivamente.