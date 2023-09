Rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia: I Rischi Segnalati da Luca Marchetti di Sky

Luca Marchetti, giornalista di Sky, sottolinea i rischi associati ai rinnovi contrattuali di Osimhen e Kvaratskhelia con il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Luca Marchetti, noto giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte per discutere i rischi associati ai rinnovi contrattuali di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Secondo Marchetti, la situazione è delicata e richiede un’azione rapida da entrambe le parti.

La Situazione dei Rinnovi

Marchetti sottolinea che, nonostante i numerosi dialoghi tra le parti, ad oggi non è arrivato alcun rinnovo per Osimhen e Kvaratskhelia. Mentre i rapporti con Osimhen sembrano non essere tesi, la situazione con Kvaratskhelia è meno chiara.

Il Rispetto per il Lavoro Giornalistico

Marchetti ha anche ribadito l’importanza del rispetto nel mondo del giornalismo, sottolineando che il suo lavoro è volto alla ricerca delle notizie in modo corretto. Ha esortato a non alzare la voce inutilmente, poiché ciò potrebbe danneggiare la reputazione di tutti i coinvolti.

I Rischi del Ritardo nei Rinnovi

Se i rinnovi non dovessero arrivare in tempi brevi, Marchetti avverte che ci sono rischi significativi. Tra questi, il deterioramento dei rapporti tra i giocatori e la società, e la possibilità che i giocatori possano prendere decisioni diverse a un anno dalla scadenza del contratto.

Napoli-Lazio: Troppo Presto per Allarmarsi

Riguardo alla recente partita contro la Lazio, Marchetti ritiene sia troppo presto per trarre conclusioni. Sottolinea che il Napoli ha mostrato le qualità che gli hanno permesso di dominare il campionato scorso e che ripetersi è difficile, ma non è motivo per allarmarsi.