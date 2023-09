Adani: “Se ADL può rifiutare 200 mln per Osimhen è merito di Spalletti”

Daniele Adani elogia il lavoro di Luciano Spalletti sulla valorizzazione dei giocatori del Napoli, come Osimhen valutato 200 mln.

CALCIO NAPOLI. Il lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli continua a raccogliere consensi. L’ultimo in ordine di tempo è Daniele Adani, che nel corso della Bobo Tv ha elogiato l’operato del tecnico toscano.

“Il miglior Lobotka della carriera si è visto con Spalletti e questo non è in discussione – ha dichiarato Adani -. Lo stile del Napoli dell’anno scorso ha pagato in termini di risultati, consensi nel mondo e super valutazione dei giocatori“.

L’opinionista ha poi aggiunto: “Se De Laurentiis può dire agli arabi che con 200 milioni si comprano solo il piede di Osimhen è grazie a Spalletti, non grazie ad altri”.

Un chiaro riferimento al lavoro svolto dall’allenatore sulla valorizzazione dei singoli, Osimhen su tutti. L’attaccante nigeriano, arrivato dal Lille per 70 milioni, dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione è stato valutato dal presidente del Napoli ben 200 milioni.

“Il Napoli è meno convincente, che problema c’è a dirlo? Ma se ADL può sparare certe cifre è merito di Spalletti” ha concluso Adani. Parole al miele per l’operato del tecnico, che ha saputo esaltare le qualità dei giocatori azzurri.