Adani: “Il Napoli deve avere uno stile, Garcia faccia sua una massima di Spalletti”

Lele Adani, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista Rai, analizza il cambiamento stilistico e tattico del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Daniele Adani, ex difensore dell’Inter e ora opinionista Rai, è intervenuto su Bobo TV su Twitch per parlare del momento che vive il Napoli. Secondo Adani, la squadra partenopea è passata attraverso una trasformazione significativa, soprattutto sotto la nuova guida dell’allenatore Rudi Garcia.

Il Cambio di Stile e Tattica

“Non posso ora non dire che il Napoli è cambiato,” afferma Adani. L’ex calciatore sottolinea che non solo lo stile di gioco è diverso sotto Garcia, ma anche i risultati e le prestazioni dei giocatori. “Una scelta di Rudi Garcia è diversa: quando toglie Kvara e mette Raspadori, non gioca Elmas,” ha detto.

Il Ruolo di Elmas

Adani ha evidenziato come Elmas fosse un pezzo fondamentale sotto l’era Spalletti, Il CT della nazionale lo definiva il “dodicesimo uomo” che legava bene il gioco”. Spalletti disse: ‘Elmas è il giocatore che fa sempre le cose giuste’,” ricorda Adani.

Il Confronto tra Kvara e Raspadori

Adani ritiene che mentre Kvara e Raspadori sono entrambi talentuosi, sono diversi nel loro stile e nelle loro abilità. “Raspa però non è Kvara,” dice, suggerendo che il team dovrà lavorare su movimenti, tempi e scelte diversi con i due giocatori.

L’Importanza dello Stile e dell’Identità

Per Adani, il Napoli deve stabilire uno stile di gioco definito e coeso. “Se rimani a metà strada, poi fai fatica,” avverte. “Inizio a vedere calciatori che si lamentano di come ricevono la palla, lo stile e l’identità quindi va trovata,” aggiunge Adani.