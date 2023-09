Cassano: “Garcia è moscio ci voleva Conte a Napoli. ADL ha sbagliato tutto”

Antonio Cassano non si trattiene nelle sue critiche verso Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia tecnico del Napoli.

CALCIO NAPOLI – Antonio Cassano è tornato alla carica con le sue dichiarazioni controcorrente su BoboTV, il suo canale Twitch. Questa volta, l’ex attaccante di Bari vecchia ha preso di mira Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis (ADL), presidente del Napoli, per le decisioni riguardo la squadra azzurra.

Cassano Contro Garcia

Secondo Cassano, Garcia non è l’allenatore giusto per il Napoli: “Garcia è all’opposto di Spalletti. Sia come parla, sia in campo. Garcia ha vinto con il Lille più di 10 anni fa, poi ha sempre avuto difficoltà, sia in Francia che in Arabia Saudita. Non capisco tutto questo giochino. De Laurentiis si è messo in pericolo e la gente di Napoli non è stupida: ha creato il disastro con Spalletti”.

Cassano è convinto che la scelta di Garcia è un errore per “una piazza tremenda come quella di Napoli.”

“La differenza tra Garcia e Spalletti? A Napoli sono abituati alla Nutella e quando la Nutella inizia a mancare e mangi la marmellata e poi mangi solo il pane senza niente, allora vai in difficoltà. Io non sono un genio ma vedo le differenze tra i due. Spalletti aveva creato empatia, gestione, aveva dei coglioni grandi così, la piazza lo seguiva. Garcia invece già a Frosinone ha vinto con grande difficoltà“.

La Preferenza per Conte

Cassano sostiene che Antonio Conte sarebbe stata una scelta molto più efficace per il Napoli: ”

“Se il Napoli avesse preso Antonio Conte al posto di Spalletti, allora avrei considerato il Napoli in prima classe con l’Inter, perché Conte anche se non mi piace è un allenatore efficace che lavora tanto fisicamente. Invece Garcia con tutto il rispetto io lo vedo molle e moscio per una piazza tremenda come quella di Napoli“.

Il Calciomercato del Napoli: “Solo Punti Interrogativi”

Cassano non ha risparmiato critiche nemmeno sul calciomercato del Napoli, lamentando la mancanza di movimenti significativi:

“Il Napoli non ha fatto mercato, ha preso solo punti interrogativi. Vai a sostituire uno dei migliori difensori centrali come Kim, un fenomeno, con Natan: è una patata bollente in mano per lui, che dovrà sostituire uno dei migliori centrali in Europa. La società ha lavorato male, De Laurentiis in primis visto che fa lui il mercato. In tre mesi non ha preso nessuno, poi le conseguenze le paghi.

Lì dietro Juan Jesus ha sempre fatto il suo, ma è diverso dall’essere titolare. Lo stesso Rrahmani era un buon difensore, ma grazie a Spalletti è diventato tra i migliori. Gli stessi Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen: erano tutti punti interrogativi, resi forti da Spalletti“.