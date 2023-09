Montefusco duro: “Il Napoli sta malissimo, Garcia cambi rotta. Lobotka non serve più”

L’ex allenatore Montefusco critica duramente il Napoli di Garcia dopo la sconfitta con la Lazio, invitandolo a cambiare approccio tattico.

Enzo Montefusco non le manda a dire e stronca il Napoli di Rudi Garcia dopo la sconfitta interna con la Lazio. Intervistato da Radio Marte, l’ex tecnico azzurro ha criticato aspramente l’approccio tattico del francese.

“Il Napoli sta malissimo, di positivo non c’è nulla. Garcia deve cambiare rotta e tornare al gioco di Sarri e Spalletti”, tuona Montefusco.

“Non può giocare in quel modo: ha bisogno di andare a prendere la palla a ridosso della difesa e di muoversi a modo suo. Questa squadra non può permettersi di giocare così alta, perché non ha due centrali molto veloci. Tutti, così, possono metterci in difficoltà. Stanno succedendo troppe cose strane. Raspadori è un problema tattico: che senso ha metterlo al posto di Kvara? Questo Napoli sta malissimo. Jesus e Rrahmani non hanno il passo per giocare in quel modo. Lo ripeto: di positivo, secondo me, non c’è proprio niente. Garcia deve tornare a giocare come facevano Sarri e Spalletti prima di lui”.