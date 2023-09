Garcia carica il Napoli sui social: “Tanta rabbia, ma restiamo motivati”

Dopo la sconfitta con la Lazio, il tecnico del Napoli Garcia ha affidato ai social il suo messaggio: rabbia per il ko ma voglia di ripartire dalle cose positive.

CALCIO NAPOLI. Con il 2-1 subito in casa contro la Lazio è arrivato il primo ko sulla panchina del Napoli per Rudi Garcia. Il tecnico francese, con un post sui social, ha ammesso la rabbia per la sconfitta interna ma ha invitato a ripartire dalle cose positive fatte nel primo tempo della gara.

“È giusto provare rabbia per la sconfitta, ma ripartiremo dalla prestazione del primo tempo, correggendo gli errori del secondo. Rimaniamo motivati e famelici“, ha scritto Garcia.

L’allenatore vuole ripartire con il piglio giusto, mettendo da parte la delusione per analizzare la prova azzurra e correggere le lacune emerse nella ripresa. Il tecnico chiede ai suoi di restare affamati e motivati per riprendere la marcia e tornare alla vittoria già nel prossimo impegno.